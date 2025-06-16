屏東縣動物之家為省冷氣費用 人貓共處辦公

為省冷氣費用貓和工作人員一起辦工（陳揚提供）

2025/06/16 11:42

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣動物之家去年才開幕，收容犬貓數可達580隻，但編列的預算卻逐年減少，今年只編列1300多萬元，平均每隻動物每天只有67.8元，比高雄、澎湖都少了很多，造成工作人員為了省冷氣等費用，人貓共處在同一個辦公室，縣議員陳揚為毛小孩請命，要求縣府應該好好檢討，善待毛小孩及照顧人員。縣長周春米表示，將會責成農業處了解相關的問題，經費不足的部分可以追加解決。

縣議員陳揚表示，屏東縣流浪犬的數量預估有一萬多隻，位居全台第四名，而流浪犬的數量從108年的2萬多隻減到今年只剩1萬多隻，減少了一半，執行情況相好，相當肯定農業處相關人員的努力，但是縣編列的經費卻是一年比一年少，屏東縣動物之家以總收容數為850隻，犬貓的收容數為580，以收容8成計算，113年編列1955萬元，平均每日照養費用114年只剩下1332萬元，每日照養費用從135元一路下修到67.8元，比高雄市158元、澎湖縣的82.5都少了很多，讓前線照護人員承受極大壓力，甚至為了省冷氣費用，貓咪和工作人員擠在同一間辦公室裡，只因為貓舍不敢開冷氣，要節省開銷，工作人員寧願苦自己，也不願讓動物太熱及挨餓。

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陳揚說，縣府少辦一場大型活動就能補動保的經費，強調動保不是選項，是基本人道標準，希望每一條生命都能安心棲息的地方。

縣長周春米說明，對於相關的預算編列情況將會進行了解及檢討，不足的部分將會追加預算來執行。

屏東縣動物之家收容動物情況（陳揚提供）

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