「社會局養大的孩子」成籃球新星 立志台灣NBA第一人

安置兒千千（背對鏡頭右1白衣者）有個籃球夢 ，新北市社會局善心商人資助就學。（新北社會局提供）

2025/06/16 12:07

〔記者陳奕劭／新北報導〕男孩子千千（化名）1歲時因母親驟逝、父親因案入監，輾轉從安置機構到寄養家庭，再回安置單位，形同「從小由新北社會局養大」。如今千千已國中畢業，身高180的他考上體育聞名的學校籃球組，立志成為首位打上NBA的台灣選手。前太平獅子會會長陳書玄捐助獎學金10萬元，盼他心無旁鶩追求籃球夢。

社會局媒合陳書玄捐助獎學金10萬元，千千親筆寫了一張大卡片送給陳書玄，「感謝您伸出援手，讓我能安心就學，我會好好發揮籃球專長，未來打進NBA」簽名處畫了一顆大大的籃球。

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板橋第一社福中心督導陳慶家表示，千千因為家庭因素，從小被社會局安置，在寄養家庭和安置機構之間輪流照顧，他在安置機構籃球場每天練習，更加入學校籃球隊參加國中籃球聯賽，今年錄取一間以體育聞名的學校籃球組。

陳慶家指出，現任主責社工曾秀英和歷任服務的社工有幫千千申請3款低收入戶，每月可領6825元就學補助，但仍不足以負擔房租與生活費，需要社會資源挹注。

社工科督導林映青說，13年前她擔任板橋社福中心社工時，從千千的父母家帶回緊急安置，千千一度要出養到國外，因父親反對作罷，但父親另組家庭，無暇照顧，看著玉樹挺拔的千千，可說是「社會局養大的」。

陳書玄表示，他認為「萬般皆不去，只有業隨身」，常提醒自己行善要及時，最近正和一些志同道合朋友籌組成立「隱慈善會」，希望持續默默行善，幫助社會上一些亟需幫助的對象，他的好友鍾中和、陳嘉緯也贊助獎學金。

前太平獅子會會長陳書玄（圖中黑衣）帶著小孩來捐助10萬元獎學金 他閱讀千千寫給他的大卡片，感到相當感動。（新北社會局提供）

千千熱愛籃球 一有空便抓著籃球到球場練習。（板橋第一社福中心提供）

千千卡片中感謝陳書玄會長，並描繪著自己的籃球夢，期許未來打進NBA，成為台灣第一人。（新北社會局提供）

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