竹北傳統市場改造「太子樓廊道」 買菜也能拍美照

竹北市公所更新傳統市場屋頂的「太子樓」結構，並美化廊道空間，設置商品展示櫥窗。（竹北市公所提供）

2025/06/16 11:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市傳統市場每到夏天非常悶熱，讓攤商和菜籃族汗如雨下，近年來屢傳中暑事件！竹北市公所編列250萬元預算更新市場屋頂的「太子樓」結構，並美化廊道空間，設置商品展示櫥窗，讓改造完成的買菜環境，蛻變成IG打卡熱點！

竹北市長鄭朝方表示，竹北傳統市場約有55年歷史，隨著夏季到來，悶熱與通風不良長期困擾著攤商及菜籃族，因此他上任後即責成相關單位進行改善。除加裝多組吊掛式導流式風機、排風扇、大型涼風扇等，也更新市場屋頂三組已劣化的「太子樓」，有效提升隔熱與通風效能，讓民眾即使在炎炎夏日也能舒適採買。

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「太子樓」為傳統日式建築中的「越屋根」，透過熱空氣上升原理將悶氣導出屋外，達到通風與降溫效果。然而經年累月使用，原結構遮板早已劣化、剝落、掉屑，嚴重影響原有功能。

鄭朝方指出，此次改造除更新太子樓，公所進一步將主攤區內原本雜亂不堪的中央走道重新整理，打造出光線灑落、簡潔明亮的「太子樓廊道」。特別注入減法美學，提升空間質感，有如網美般的環境，成為IG打卡新景點。

「太子樓廊道」設置有簡約座椅，讓買菜族能隨時歇腳、交流。而牆面設置的三個展示櫥窗，目前展出經濟部樂活名攤獲獎產品、市場生活節輔導成果，以及「影平方」攝影比賽得獎作品，未來將作為行銷竹北市場品牌與促銷活動的訊息平台。

新竹縣竹北市傳統市場改造屋頂通風前。（竹北市公所提供）

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