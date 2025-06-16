童醫院淨零轉型培育人才 30名員工取得「氣候與健康管理師」證照

童綜合醫院首批30位ESG尖兵都獲取得「氣候與健康管理師」證。（童綜合醫院提供）

2025/06/16 11:45

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院去年與台灣永續能源研究基金會共同簽署「醫院永續發展倡議書」，致力於落實聯合國永續發展目標。今年進一步與台灣永續能源研究基金會合作辦理「氣候與健康管理證照培訓專班」，全院共有16個部門30位同仁參加課程，成功取得「氣候與健康管理師」證照。共同為達成碳中和、落實環境永續而努力。

童綜合醫院首次開辦「氣候與健康管理證照培訓專班」，參加同仁需上課受訓30個小時，課程內容涵蓋ESG核心理念的五大主題：國際趨勢與國內政策發展、國際永續倡議與規範、醫院永續管理與永續標竿實務、醫院永續之氣候行動與標準、醫院永續實務案例演練。紮實又因應時勢的課程內容，讓上課同仁都獲益良多，也更了解未來面臨社會少子化、全球極端氣候等情況下，如何協助推動醫院轉型，共同提升醫療體系所肩負的社會責任與環境永續。

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經過30個小時的課程及考試後，首批30位ESG尖兵都順利取得「氣候與健康管理師」證照，童綜合醫院並舉辦授證儀式。獲得證書的績效室副管理師張芳綸表示，對於永續環保議題非常有興趣，沒想到醫院開設課程免費培訓同仁，內容充實且對於目前職務工作非常有幫助；總務部副課長洪凱峰也說，受訓後最大收穫的是醫院永續價值鏈管理、實務案例分享與演練，可以馬上運用到工作上，並引發思考進行發想與延伸，促使本院廢棄物再利用的比例逐年上升。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，童綜合醫院致力於減少碳足跡、節約能源、減少廢物和污染，並引入綠色技術和環保措施，努力降低醫院運作對環境的不良影響。這次培育首批氣候與健康管理師，就是希望成為醫院的「種子教師」，實踐ESG，將口號化為實際行動力。

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