彰化8月起補校人力砍到剩主任1人

補校學生熱情上課，比出大拇指展現學習力。人力若縮編至僅剩主任1人撐全局，恐衝擊學習權。（學校提供）

2025/06/16 11:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年8月起，彰化縣政府將調整補校人力配置，要求縣內辦理補校業務的國中小學校縮編人力，僅保留主任1人負責整體運作，其餘行政人員全數裁撤，讓主任必須獨力應付教務、行政、招生與夜間輪值等繁重工作。

全縣共有16所學校受到影響，引發基層反彈聲浪，已有學校考慮最壞打算「停招、不辦了！」外界憂心，此舉恐將嚴重壓縮新住民與長者的受教權，動搖新台灣之教育根基，茲事體大。

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目前彰化縣開辦補校的學校共16所，國中包括和美、彰安、鹿港、明倫、秀水、北斗、伸港、社頭等8校；國小則有忠孝、和美、僑信、秀水、埔心、花壇、德興、湖南等8校。各校多僅設1班，少數如伸港國中開3班、社頭與秀水國中各2班，學生總人數約400人，以外籍配偶為主，65歲以上長者次之。

根據縣府教育處新政策，只有班級數達3班（含）以上的學校可保留現行人力，其餘學校僅留主任1人，須全面撤除組長、幹事等行政職缺。此波調整將影響15所學校，僅1校維持原編制。

以彰化市彰安國中為例，補校自1968年開辦至今已有57年，無數學生因補校學會識字、閱讀國字與英文，也讓第二代新台灣人從小受惠。但若新政策上路，補校將面臨人力不足、夜間輪值困難，日間部導師也無暇兼任夜間導師，甚至連主任人選都難以尋覓。

多所學校指出，現行人力配置為主任、導師、組長與幹事共4人，分擔週一至週五的晚間6點至9點輪值。白天本就要兼顧授課與行政業務，晚上再輪值雖吃緊，但仍能勉強支撐。若新制實施，只剩主任1人負責所有補校業務，導師變兼任、組長與幹事全裁撤，主任不僅需上課、處理行政，還要招生與輪值，從早上8點到晚上9點全天待命，工作量過於沉重，嚴重超載。「主任不是超人，也不是機器人！」校方無奈表示，最壞的結果就是補校全面停辦。

校方同時質疑，雲林縣人口比彰化少，教育資源不如彰化，卻能配合教育部政策，將補校改制為與日間部合併的進修部，人力仍可照舊，為何彰化就做不到？難道新住民和長者在彰化的學習權就比較不重要嗎？對照之下，更顯諷刺。

學校普遍盼望能維持現行人力配置，即使補校改為進修部，也應保留基本人力，若無法全面維持，至少應保留組長職缺，讓主任與組長共同分擔業務，以延續這項具有教育意義的工作。

補校課後下廚聚餐，學習兼交流。師生情誼深厚，令人不捨這樣的教育環境恐恐因人力縮編而被迫喊停。（學校提供）

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