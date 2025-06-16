獎勵高中生就讀農業科組 農業部祭每學年最高3萬元獎學金

農業部鼓勵高中學子從農，推出許多獎學金優渥的方案。（資料照）

2025/06/16 11:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部於106學年度開始推動獎勵高中生從農方案，盼吸引更多年輕人投入農業，就讀高中的學生若選讀農業相關科別，成績符合規定，就可領取每學年最高3萬元的獎學金，甚至未來要考大學時，若要申請農業公費班，參加相關方案的學生還會有加分提高錄取機會。

農業部推動的「獎勵高中生從農方案」，鼓勵學生於寒暑假或週末進行職涯探索，透過實務探索體驗過程瞭解農產業實際現況，只要符合方案資格條件的學生，完成20天以上的職涯探索，就提供每學期獎勵金1萬元、成績達前50%的優秀學生每學期額外提供獎學金5千元，若最高完成40天以上職涯探索，且上下學期成績皆達獎學金門檻，即可領取到每學年最高3萬元，另為保護學生在校外實作安全，另由該部提供200萬元意外險與20萬元傷害醫療保險保障。

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農業部指出，該方案輔導對象，包含農場經營科、農業機械科、園藝科、畜產保健科、水產養殖科、海洋漁業、造園科、森林科及休閒農業科等科別，已將農業群所有科別納入輔導；該方案累計迄今已逾3700人次學生完成農業職涯探索並發給獎勵金，也累積逾2200位農場或農業經營場域農業經營者，協助指導並強化學生農業實務經驗。

農業部強調，參加該方案學生未來在升學時，如申請農業公費專班，得予以加分提高錄取機會，目前已有國立嘉義大學、國立屏東科技大學、國立宜蘭大學、國立台東專科學校、國立暨南國際大學及國立高雄科技大學等6校招收農業公費生，由該部提供4年最高39.5萬元之公費補助，近年已有超過237位參與本方案的學生，考取農業公費專班，且畢業後從事農業經營者，能銜接該部職場端青年農民輔導措施，獲得最高3年84萬元的農業經營準備金。

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