澎湖七美棘冠海星大爆發 海保署18日起展開第一波移除

七美海域棘冠海星大爆發，海保署6月18日起展開第一波移除作業。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

2025/06/16 11:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖七美棘冠海星大爆發，海洋保育署展開動作，與澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會協力合作，預定6月18日起展開第1波移除作業，並邀集相關單位，訂立清除獎金制度，將公告周知，未來建立監督海洋生態機制。

海保署表示，針對棘冠海星族群密度異常升高之情形，以即時監測與科學管理原則，發現異常即啟動調查與必要之移除作業，以維護珊瑚礁生態系之健康。（通報網址: https://iocean.oca.gov.tw/；line: https://lin.ee/bMpkAt5）。

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另外，針對七美通報，6月2日及6月7日分別進行2次穿越線調查，涵蓋共8條樣線，調查面積合計4000平方公尺，共發現47隻棘冠海星，換算每公頃密度達警戒值，預定6月18日起展開第一波移除作業。

同時為強化監控與後續應處作為，除透過珊瑚特潛聯盟進行即時回報與現地觀察外，海保署將邀集專家學者、地方政府及相關團體，研商中長期棘冠海星監測與控制策略，並建構區域性應變處置機制，以利未來持續有效管理與保育。

目前海保署規劃清除棘冠海星的作法，原則上，超過一定密度的區域以專案委託團體進行清除。其餘地區則規劃鼓勵民眾、潛水相關人員參與，訂立獎勵金，相關執行細節，海保署將儘速邀請相關單位研議後，研訂執行規範並公告周知。

棘冠海星會啃食石珊瑚，造成海洋生態浩劫。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

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