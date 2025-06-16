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    虎航冬季航班6/18開賣 1299飛韓國﹑1599飛日本

    虎航2025冬季航班6月18日開賣，飛韓國單程未稅1299元﹑日本單程未稅1599元起。（記者吳亮儀攝）

    虎航2025冬季航班6月18日開賣，飛韓國單程未稅1299元﹑日本單程未稅1599元起。（記者吳亮儀攝）

    2025/06/16 11:27

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣虎航2025年冬季航班6月18日上午開賣。機票促銷優惠價，飛韓國單程未稅1299元起，飛日本單程未稅1599元起。符合尊榮虎（tigerprime）會員資格者得優先搶票。

    台灣虎航今天公布2025年冬季班表首波銷售時程。尊榮虎優先搶票時程為6月18日上午10時至晚間11時59分；全員促銷期間第一波為6月19日上午10時至6月20日晚間11時59分；全員促銷期間第二波為6月20日上午10時至晚間11時59分。

    第一波促銷航線，包括桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦單程未稅1299元起；桃園-濟州單程未稅1499元起；桃園/高雄-峴港單程未稅1599元起；桃園/高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園/高雄-福岡、桃園-佐賀、桃園-宮崎單程未稅1799元起；桃園/高雄-名古屋、桃園-小松單程未稅1899起。

    第二波促銷航線，包括桃園/高雄-沖繩單程未稅1599元起；桃園/高雄-大阪關西、桃園-岡山單程未稅1799元起；桃園-花卷、桃園/高雄-仙台、桃園-新潟單程未稅2099元起；桃園-旭川、桃園-札幌（新千歲） 、桃園-函館單程未稅2599元起。

    台灣虎航說明，促銷搭乘期間為2025年10月26日至2026年3月28日，其餘航線及本次未開放銷售的航班，也將陸續登場。

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