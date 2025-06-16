去年颱風損根系 今年竹筍減產近4成價難降

去年颱風影響竹子的根系，至今年竹筍產量減少3至4成。（潭子區農會提供）

2025/06/16 11:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市竹筍種植面積達1000餘公頃，以大坑、潭子等為主要產地，但民眾反映，今年竹筍價格上揚，尤其是綠竹筍，端午節過後價格仍高；潭子區農會表示，去年颱風致竹筍根系受損，產量減少3至4成，價格上揚，以綠竹筍為例，往年小價每台斤約130至140元，到端午節過後，價格即會開始下降，但今年端午節後仍維持每台斤約130元的價格。

台中市竹筍種植面積約1133公頃，大坑為最大產地，種植面積約300公頃，潭子區次之，種植面積也有280公頃，年產量約2800公噸。潭子區以種植綠竹筍和麻竹筍為主。

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潭子區農會推廣部主任林俊宇表示，今年竹筍產量減少約3至4成，主要是受去年颱風影響，致竹筍的根系受損，產量跟著減少，價格也因此上揚。

林俊宇指出，以往綠竹筍剛上市，小賣價格約每台斤130元到140元，但端午節大出後，價格即會開始下降，但今年因產量少，價格居高不下，至今每台斤仍約130元；麻竹筍價格也略高，每台斤約100元。

至今年竹筍產量減少3至4成，綠竹筍價格居高不下。（潭子區農會提供）

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