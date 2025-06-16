川普政策影響我學生赴美 教育部：可返台參加大學暑假轉學考

美國總統川普停止受理各國留學生簽證面試預約，教育部今日公布協助專線電話，受影響的學生可返台參加大學暑假轉學考。（美聯社資料照）

2025/06/16 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕因應近日國際情勢，美國川普政府針對外國學生簽證審查和入境執法等相關政策，影響我國學生赴美國學習，教育部今（16）日宣布，為協助在美學生返台學習 ，設立專線電話02-77365642，提供民眾諮詢相關事宜，希望協助民眾學習不中斷，目前部分大學暑假轉學考尚在招生中，也歡迎修完大一的在美台生，可以參加暑假轉學考回國銜接學士班，今年11月及12月亦可報考寒假轉學考。

教育部高教司科長李孟珊表示，因美國政府近來加強外國學生簽證審查和入境執法，而無法順利於美國完成學業之我國籍學生，教育部歡迎同學返台繼續學習，並鼓勵國內大專校院視情況提供隨班附讀之機會，以協助同學銜接課程不中斷，並由學校提供相關學分證明，以利學生未來銜接學業之用，教育部已協調國內大學提供隨班附讀及返台就學銜接等資訊之單一聯繫窗口，今日起即可逕洽各校聯繫，或透過教育部專線電話獲取學校聯絡資訊。

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教育部國際司科長林曉瑩說明，教育部與外交部持續與美方協調，瞭解美國暫停受理學生簽證面試預約，並非針對台灣，而是全球性的政策；目前已預約AIT的面試仍照常進行，沒有取消，簽證申請案也持續辦理中，至於申請新簽證面試時段，AIT請我國申請人持續留意網站預約排程的更新資訊。

林曉瑩表示，教育部建議留學生持續與預計就讀的學校保持聯繫，如最終未能取得簽證而影響入學時程，應即刻向校方反映，並洽詢校方提供延後入學方案；教育部也持續與外交部及駐外機構保持聯繫，密切關注最新發展，並繼續向美方爭取我國學生的權益。

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