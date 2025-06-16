暑假週五至週日估湧1.2倍車潮 國道管制措施一次看

暑假將至，高速公路局預估國道旅遊車潮將增，因此針對暑假規劃疏導措施。示意圖，國道五號北上車潮。（記者蔡昀容攝）

2025/06/16 10:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕暑假將於7月1日展開。高速公路局預估，暑假期間每週五至週日，國道將有大量旅遊車潮，單日交通量約為106至108百萬車公里，約為平日的1.2倍；6月28日至8月31日將實施暑假國道交通疏導措施。

高公局表示，暑假期間特定時段雍塞路段，包括週五下午及週六上午，南向國1楊梅－頭份、彰化系統－埔鹽系統，國3中和－關西、快官－霧峰﹑國5南港系統－頭城；週日下午北向國1西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口，國3竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪與國5宜蘭－坪林；週一下午北向國5宜蘭－坪林。

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高公局建議用路人避開雍塞時﹑路段。西部國道部分，週六南向用路人建議上午8時前或中午12時以後出發；週日北向用路人建議南部地區上午9時前、中部地區中午12時前出發。

國道5號部分，預期週五、週六南向及週日、週一北向有大量車潮。週五南向用路人建議上午9時前出發、週六南向建議上午6時前出發；週日北向用路人建議上午9時前出發、週一北向建議中午12時前出發。

高公局也針對暑假車潮，6月28日至8月31日規畫實施暑假國道交通疏導措施：

一、高乘載管制：維持每週日下午3時至晚間8時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

二、開放路肩：每週五至週一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另週五上午7時至晚間8時增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

三、替代道路：

（一）國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

（二）國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

（三）國6台中往返南投地區，建議改走台63。

（四）國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

四、暫停施工：每週六及週日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業。緊急搶修及不影響交通之工程除外。

五、匝道儀控：視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。

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