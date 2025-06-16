防災式訓練逾4.8萬人 劉世芳：替代役和後備役都要受訓

梅雨季開始，颱風季也將來臨。原住民族委員會和內政部今（16）日合辦「114年防颱整備記者會」，共同強化原住民部落等易致災處的防災韌性。（記者塗建榮攝）

2025/06/16 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕梅雨季開始，颱風季也將來臨。據統計，去年台灣遭遇凱米颱風、凱瑪颱風、康芮颱風、山陀兒颱風等，共造成21人死亡、數千人受傷災情及約71億元災損。原住民族委員會和內政部今（16）日合辦「114年防颱整備記者會」，內政部長劉世芳表示，內政部和消防署推動「防災式訓練」，目前已訓練4萬8540人，替代役和後備役都要學習，接受包括CPR（心肺復甦術）和AED（自動體外心臟電擊去顫器）等訓練。

原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur和劉世芳共同主持記者會。劉世芳表示，上週已經歷「沒有颱風的颱風」熱帶性低氣壓，造成山上部落停班、停課、預防性撤離等，第1個承受颱風打擊的都是原住民部落，內政部已盤點出184個產生「孤島效應」的「易致災處」，因土石流造成路斷、無電、無水等必須就地安置的地點，國土署和消防署與其他部會合作，強化易致災部落更有韌性，亦提供關鍵基礎建設的電力（太陽能、儲能電池、發電設備）等，政府都會幫忙，而收容安置地方多是學校或里民活動中心，政府也盤點大風大雨時可維持多久。

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劉世芳也表示，內政部和消防署推動「防災式訓練」，已訓練4萬8540人，未來替代役和後備役都要學習，接受CPR和AED的訓練，不管年紀大小，都要有人來教，並建構台灣社區應變隊（T社），族人團結幫忙緊急撤離，另消防署APP可顯示周圍能就地避難的地點，內政部攜手原民會、政院災害防救辦公室、國科會、經濟部、農業部等部會，一起協助提升原鄉部落災防韌性，透過各部會合作，全面進行防汛整備。

曾智勇指出，原民會推動「宜居部落」計畫，111年至113年補助逾9億元，過往他在屏東親自飛上災區、了解第一線需求，坐直升機110趟，甚至學會飛行，親赴現場了解族人的處境，屏東重建1360多戶永久屋落成，特別感謝慈濟援建，讓高風險部落居民能遷下山、遠離災害威脅，而防災觀念已有所轉變，過去必需拜託村長與族人撤離，現在「無風無雨就會自動下山」，並願意住進有電視、棉被及熱食齊備的避難中心。

原民會和內政部今（16）日合辦「114年防颱整備記者會」，共同強化原住民部落等易致災處的防災韌性。（記者塗建榮攝）

原民會和內政部今（16）日合辦「114年防颱整備記者會」，政府跨部會合作，並善用科技，共同強化原住民部落等易致災處的防災韌性。（記者塗建榮攝）

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