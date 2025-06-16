AI浪潮助推 南科1至4月營業額逼近兆元

南科1至4月的營業額，再創新的里程碑。（圖由南科管理局提供）

2025/06/16 11:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全球AI產業的蓬勃發展，助攻南部科學園區的營運，今年累計1至4月，總營業額已逼近兆元大關，來到9045.14億元，整體成長率高達58.60%，顯示在積體電路產業的強勁帶動，為台灣高科技產業寫下嶄新的里程碑。

根據統計，南科今年1至2月的營業額達4032.34億元，較去年同期成長了46.82%，為亮眼成長揭開序幕。

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儘管全球貿易情勢日趨複雜，南科營運動能依然強勁，3至4月營業額更達5012.8億元，較去年同期大幅勁升69.55%，持續帶來驚人的成長。

積體電路產業受惠HPC與AI應用等供不應求之風潮，先進製程營收貢獻良多，成熟製程也回升成長，1至4月營業額為7854.93億元，較去年同期成長68.23%。

光電產業受惠於中國大陸家電補貼政策帶動電視銷售，以及因美國關稅政策所帶來拉貨效應，1至4月營業額630.50億元，相較去年年同期成長8.28%。

電腦及周邊產業受惠於AI伺服器出貨量起飛成長，1至4月營業額162.93億元，較去年同期成長24.52%。

精密機械產業受惠全球半導體相關產業與AI應用需求蓬勃熱絡，帶動精密設備產業及精密元組件營收飛躍成長，1至4月營業額為276.89億元，較113年同期成長74.43%。

生物技術產業受惠疫苗製藥及醫療器材優異營運表現，1至4月營業額46.51億元，較去年同期成長8.19%。

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