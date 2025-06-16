長者據點與公托並存？ 沙鹿埔子市民活動中心用途意見分歧

埔子市民活動中心為4層樓的大型活動中心。（市府提供）

2025/06/16 10:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區埔子市民活動中心去年落成啟用，目前提供長者關懷據點等使用，市議員楊典忠爭取設置公托，解決沙鹿地區家長的困擾，但民政局及沙鹿區公所表示，因地方意見分歧，擔心托嬰設施與長者活動共用，恐造成雙方互相干擾，目前仍維持現狀。但市府強調，會正視並妥善協調各方意見，務求讓社區資源發揮最大效益，朝向兼顧托育與社區並存發展的多元雙贏局面邁進。

埔子市民活動中心為具綠建築標章的現代建築，由市府自籌6345萬4000元興建，基地面積2999平方公尺，為地上4層建築，總樓地板面積1236平方公尺，屬於大型的活動中心。

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由於沙鹿區人口去年突破10萬人，其中兩歲以下幼兒就有近2000人，目前僅有福興里一處公托25個名額，候補人數卻多達170人，市議員楊典忠在市政質詢指出，沙鹿托嬰中心的排隊人數是收托員額的6倍以上，是台中托嬰中心候補最多人的區域，有家長等了2年仍無法送托，顯見沙鹿區公共托育設施布建速度過慢。

楊典忠說，沙鹿區有年輕家長反應，自己從孩子一出生就開始排隊等公托，等了近1年仍未有消息，只能轉向私托或由家人幫忙，讓她身心俱疲。她認為市府若能善用現有公共設施，既然有埔子市民活動中心這類基礎設施完善的場域，會是最務實的做法。

市府表示，但有居民表達不同意見，認為活動中心空間有限，若將托嬰設施與長者活動共用，恐造成雙方互相干擾，兩者作息與需求存在明顯差異，恐影響使用品質，也可能引發鄰里間的摩擦，呼籲市府應針對不同族群的需求，規劃各自獨立的空間，以兼顧長者與幼兒的權益。

對於上述不同聲音，市府表示，將秉持公平、公正原則審慎處理，未來將透過實地勘查與廣納在地意見，提出兼顧托育與長者活動的空間調度方案，包含使用時段彈性調整、隔音與動線優化等技術手段，確保設施共用無礙。

市府強調，將以最大誠意與效率協調地方，活化閒置空間、提升社區整體服務量能，讓孩子有托可送、長輩活動不中斷，真正打造共融共榮的社區發展模式。

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