一生奉獻下營國小...... 退休師陳榮輝辭世享耆壽99歲 地方感佩

下營國小退休教師陳榮輝（右）辭世，享耆壽99歲，南市民政局長姜淋煌追念恩師，教澤之深，地方感佩。（姜淋煌提供）

2025/06/16 10:47

〔記者王涵平／台南報導〕台南市下營國小退休教師陳榮輝辭世，享耆壽99歲，南市民政局長姜淋煌追念恩師，教澤之深，地方感佩。

陳榮輝老師於6月13日辭世，姜淋煌回憶，在尚未實施9年國教的年代，學生於5、6年級需留校補習，學習壓力沉重、時間緊湊，陳老師每日早出晚歸，親自教導課業，並不忘教誨學生品格與做人處事的道理，可謂用心良苦、春風化雨。「老師不只教我們讀書，更教我們做一個堂堂正正的人。」在物資不豐、學習資源有限的環境，國小老師的啓蒙教育非常重要。

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下營國小校長姜秋蘭表示，校慶前夕才去拜訪過陳老師，本想再邀請陳老師回母校參加6月20日的畢業典禮，為莘莘學子勉勵，可惜晚了一步，很遺憾。此次告別式，陳榮輝老師家屬特別邀請姜淋煌擔任點主官，為恩師的神主牌進行點主儀式，深具意義。

陳榮輝老師的長子陳茂卿表示，父親17歲開始擔任教職，直至65歲屆齡退休，一輩子都在下營國小服務，學子們在父親的春風化雨，諄諄教導下，英才淵藪，桃李滿天下。常主動幫助家境困苦學生順利求學，退休後，仍不斷贊助下營地區的弱勢家庭，每年過年前都主動發放年節獎助金給弱勢兒少。曾於2016年至2019年間，針對下營區下營、仁里、營前、後街、宅內、新興里等低收入戶捐贈1000元禮券。

下營區長李宗翰表示，陳榮輝老師於1987年榮獲模範父親及當選2017年長青楷模，育有2子3女，子女們皆受高等教育，在公、教、商各領域中，兢兢業業，恪遵父訓。長孫目前在成大醫院擔任小兒部小兒腎臟科主治醫師與成大醫學系臨床助理教授、外長孫高考二級，服務於成大醫院醫療事務室，後代子孫的卓越成就，是陳老師家庭教育的成功，足為典範。

姜淋煌表示，能親自點主，是此生難得的榮耀與對老師的感念回報，「這只是報答師恩的萬分之一，也盼望更多同學能一同出席，陪老師走完最後一程。」

姜秋蘭表示，陳榮輝老師一生奉獻教育，培育無數學子，是下營地區深受敬重的教育耆老。其教學認真嚴謹，為人謙和誠懇，影響許多學生一生方向。如今雖然辭世，師道精神與溫暖教誨，將長存學生與社會大眾心中。

下營國小退休教師陳榮輝（左5）辭世，享耆壽99歲，南市民政局長姜淋煌追念恩師，教澤之深，地方感佩。（姜淋煌提供）

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