小學生繪出墾丁大街新想像 要讓更多人看到家鄉之美

小學生繪出墾丁大街新想像。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/16 10:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街作為南台灣觀光地標，近年卻因環境與管理問題頻遭批評，背負大量負面國旅標籤，墾丁國家公園管理處（墾管處）指導、結合在地學校與文化創意團隊的「墾丁街景美學想像工作坊」，今在墾丁國小舉辦成果發表會。五年級與六年級的學童化身小小設計師，透過天馬行空的提案，勾勒對家鄉未來的願景，不僅為墾丁大街注入新想像，也為地方創生點燃改變的火苗。

這場工作坊歷經近兩個月的醞釀，學生們從認識家鄉文化與城市美學出發，透過公民審議分組討論，思考如何讓墾丁大街更美好，成果發表會上，六年級學生在畢業前夕站上舞台，自信闡述他們的觀察與提案。從街道色彩的統一、綠蔭的增添，到減少垃圾與煙蒂，甚至打造能遠眺大尖山的景觀平台，孩子們的創意既充滿童趣又具前瞻性。提案不僅聚焦環境美化，更希望讓自然生態成為墾丁吸引遊客的亮點。

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活動現場播放的紀錄影片，重現了工作坊當天學生們熱烈討論的場景。活動主辦人張正杰表示，孩子們用彩筆畫下心目中的墾丁大街，有的建議增設特色地標，有的提出打造無障礙步行空間，還有學生希望街道融入在地海洋元素，讓遊客一踏進墾丁就能感受到獨特的南國風情。這些提案或許稚嫩，卻真摯反映了孩子對家鄉的深切關懷。

為呼應學生們的創意，活動特別邀請旅居恆春的音樂創作者哈姆老師，以學生討論的關鍵字為靈感，創作了主題曲〈因為你猶閣有咧聽〉。這首歌融入恆春民謠的溫暖曲調，唱出對家鄉的熱愛與期待，成為活動的感性註腳。

墾管處秘書曾添丁表示，墾丁近年在屏縣府、恆春鎮公所與墾管處的協力下，積極推動轉型升級。然而，真正的改變需要從在地扎根，而「孩子是這片土地的未來主人」，墾丁里長劉琴鳴也現身力挺，他說，「孩子用自己的眼睛看墾丁，告訴我們這片土地可以更好！」這些提案讓他感受到年輕世代對家鄉的熱情，也讓大人們更堅定為墾丁改變的決心。

小學生化身小小設計師，繪出墾丁大街新想像。（記者蔡宗憲攝）

墾管處指導、結合在地學校與文化創意團隊的「墾丁街景美學想像工作坊」，在墾丁國小舉辦成果發表會。（記者蔡宗憲攝）

學童化身小小設計師，透過天馬行空的提案，勾勒對家鄉未來的願景。（記者蔡宗憲攝）

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