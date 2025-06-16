五股機車行犬隻擾鄰未改善 新北動保處重罰1萬5000元

新北市動保處依《動物保護自治條例》開罰飼主1萬5000元，呼籲民眾切勿忽視飼養責任，以免造成社區矛盾與公共安全疑慮。（動保處提供）

2025/06/16 09:57

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市五股區成泰路一間機車行飼主長期未妥善管理所飼養的大黃狗，放任其在街道與店家間遊走，不僅影響鄰近店家營業，也對顧客及其他寵物造成困擾。經新北市動物保護防疫處與警方多次勸導無效，動保處依《動物保護自治條例》開罰飼主1萬5000元，呼籲民眾切勿忽視飼養責任，以免造成社區矛盾與公共安全疑慮。

動保處長楊淑方說明，據了解，該名飼主每天營業時，習慣將犬隻放出門外，造成狗隻頻繁進入鄰近商家，不僅會尾隨顧客、逗留門口，甚至闖入店內，讓顧客感到驚嚇、不敢進入，嚴重影響店家正常營運。多間店家反映無奈，並向動保處提出陳情，提供多段監視器畫面作為證據。

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楊淑方表示，接獲通報後，派員到場稽查，雖見大黃狗已繫上牽繩，飼主也聲稱平日皆有妥善管理，但鄰近業者提供的多段影片卻顯示，犬隻多次在無人看管下於街頭遊蕩，與飼主供詞不符。儘管相關單位屢次進行勸導，飼主始終未實際改善，顯有疏縱之虞。該案屬多次違規且未見改善的故意疏縱情形，依法裁罰最高罰鍰1萬5000元，藉此警示其他飼主務必遵守相關規範。

動保處提醒，飼主外出攜犬應依體型使用牽繩或籠具等設施妥善管控，避免犬隻擾民或衍生事故，違規者可依規處3000元至1萬5000元罰鍰，並可按次開罰。如發現違規情形，請撥打1999市民專線通報。

新北市五股區成泰路一間機車行飼主長期未妥善管理所飼養的大黃狗，放任其在街道與店家間遊走，不僅影響鄰近店家營業，也對顧客及其他寵物造成困擾。（動保處提供）

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