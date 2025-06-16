民眾注意了！日月潭7月起針對這類小型車管制稽查

南投縣環保局為維護日月潭空氣品質，已將潭區公告為縣內第一個空氣品質維護區。（記者張協昇攝）

2025/06/16 09:45

〔記者張協昇／南投報導〕日月潭擁有優美的湖光山色，是南投縣國際知名的觀光旅遊勝地，縣府環保局為維護日月潭空氣品質，已將潭區公告為縣內第一個空氣品質維護區，繼管制稽查大型柴油車後，7月1日起展開第二階段管制作為，將包括營業小貨車及營業小客車在內的營業小型柴油車納為稽查管制對象，排氣檢測未合格者進入潭區，將裁罰500元罰鍰。

南投縣環保局表示，日月潭空氣維護區是針對進入日月潭環潭公路（台21線60K至69K、台21甲線）車輛進行全時段稽查，柴油車只要出廠滿2年，且未取得排煙檢測合格，以及出廠滿5年以上燃油機車，逾期未完成排氣定檢，即可處500元罰鍰。

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環保局指出，該空維區管制措施，自去年1月1日起採階段式管制，第一階段先管制違規的大型柴油車告發取締，去年度計告發1391輛次大型柴油車，不合格率為1.64%。而今年起將自7月1日起展開第二階段管制作為，將營業小型柴油車納為稽查管制對象，包括營業小貨車及營業小客車等。

環保局提醒，若是新購的六期柴油車輛，車主可至各縣市柴油車排煙檢測站申請柴油車自主管理標章，六期車自原發照日起算有3年免驗，即可直接核發標章，惟仍需向排煙檢測站提出申請，凡於標章有效期內車輛，視同具有排煙檢測合格紀錄。

此外，為了方便民眾執行排煙檢測，除了到柴油車排煙檢測站檢驗外，環保局也提供「下鄉檢測」服務，車主或業者備有10輛（含）以上4期後大型柴油車，便可向環保局預約地點檢測；另每個月至少有1次於日月潭中興停車場實施「行動檢測站」駐點排煙檢測，請有需求的車主留意南投縣政府環保局臉書官方帳號公告時間前往檢測。

環保局強調，分析裝設在日月潭的空氣品質感測器數據，劃設空維區後，細懸浮微粒濃度較112年同期下降約30%，著實對空氣品質維護有所幫助。

南投縣環保局7月起針對進入日月潭環潭公路的小型柴油車加強管制稽查。（記者張協昇攝）

南投縣環保局稽查人員路邊攔檢柴油車情形。（環保局提供）

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