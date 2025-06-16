AI自駕車何時可在台灣上路？ 交通部：法規調適中

隨著科技的進步，有些汽車公司已經結合AI，推出無人自駕車。（路透資料照）

2025/06/16 09:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕繼伺服器後，AI超級運算應用也開始進入自駕車系統，對於AI自駕車何時可在台灣上路？交通部近日表示，對於Level 3以上等級自動輔助駕駛車輛，應特別符合車輛安全法規，已增訂動態駕駛系統宣導管理及新技術駕駛系統審查等兩項規定，並研議自駕車法規調適。

國民黨立委羅明才表示，現在無人計程車Waymo在美國舊金山、鳳凰城已隨處可見，下一步是今年要在東京測試；特斯拉預計今年6月推出Robotaxi計程車服務；美國交通部亦擬放寬自駕車監管。當自駕車在全世界都成為潮流，或者是有成為潮流的趨勢，台灣一定要跟進。

請繼續往下閱讀...

交通部近日書面回覆指出，自動輔助駕駛車輛配備有可輔助操控車輛配備目的，主要在協助駕駛增進行車安全，現行我國車輛安全檢測基準並未規定小型車不得配備該等輔助駕駛設備，車輛製造廠可以視產品規劃配備，並應至少符合「轉向系統」車輛安全檢測基準規定。

交通部說，對於Level 3以上等級自動輔助駕駛車輛，應特別符合車輛安全法規，聯合國法規工作組正在討論中，交通部將持續觀察並適時檢討導入，以確保國內自動輔助駕駛車輛之基本安全性能。

交通部指出，因應自駕車輛技術發展並支持我國產業結合創新科技投入自駕車輛開發應用，經濟部會同交通部等相關部會，於安全為前提之下，開放業者申請「無人載具科技創新實驗計畫」，迄今累計18案自駕車計畫申請沙盒實驗（13案大客車、4案小客車、1案貨車），目前仍有3案持續在測試實驗中（1案大客車、2案小客車）。

交通部展開「2025國內自駕車輛法規調適導入計畫」研究，並已於113年底，完成包含國內車輛新技術安審管理相關規定，以及Level 3配備自動車道維持系統（ALKS）自駕車輛道路使用道交法令管理相關草案兩大重點工作。

在新技術安全審驗管理方面，交通部解釋，已增訂動態駕駛系統宣導管理及新技術駕駛系統審查等2項規定，以期強化駕駛人對自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）正確使用觀念，並針對法規規範以外之自駕相關技術應用進行管理，確保國內道路適用安全。

自駕車法規調適部分，交通部指出，已參考國外作法優先聚焦我國規劃導入聯合國所制定自動車道維持系統自駕技術法規（Level 3等級）所需對應之法規規範進行討論，並研議包含「道路交通管理處罰條例」、「道路交通安全規則」、「道路交通事故處理辦法」、「車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法」及「強制汽車責任保險法」等法令調適。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法