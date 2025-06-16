06/16 各報重點新聞一覽

美軍退役上將布萊爾近日在台受訪表示，中國若武力犯台，只要台灣能成功撐住數個月，對中國而言，後果將是全面性的災難。（資料照）

2025/06/16 06:59

自由時報

中國想數日內佔台讓世界默認？ 美退役上將：愚蠢錯誤判斷

中國持續透過軍事與非軍事手段襲擾台灣，曾任美軍太平洋司令的退役上將布萊爾近日在台受訪表示，如果中國以為可在短短幾天內占領台灣，並將既成事實呈現在國際社會面前，致使全世界默默接受這個新現實，那將是極其愚蠢的錯誤判斷。

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禁止戰略性高科技貨品輸出 華為、中芯 我納出口管制黑名單

去年傳出中國華為迂迴採購台積電晶片，引起各界關注經濟部是否將華為等中企納入出口管制對象。經濟部貿易署近日公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」更新版，禁止戰略性高科技貨品輸出給中國華為、中芯國際及其他海外子公司，以切斷其獲取台廠關鍵技術、材料及設備途徑。

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詐團利用人頭公司戶洗錢 刑局鎖定近300家 近將大掃蕩

詐騙集團用於洗錢、躲避追查的人頭帳戶中，人頭公司戶因可利用商業交易為幌子，進行大筆金額匯、領款，不易被銀行端質疑，且具有不需開戶人親自臨櫃，只要持有公司大小章都可臨櫃辦理匯、領款辦理等便利特性，成為詐團最喜愛的洗錢工具之一，刑事警察局為此今年從受害者資料分析出至少二八五家涉詐人頭公司戶，已列為下波掃蕩重點工作。

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聯合報

無王日抗議潮…全美示威 川普閱兵

為慶祝美國陸軍建軍二五○周年，川普政府十四日於華府舉行閱兵式，這也是華府一九九一年波斯灣戰爭之後，暌違多年舉行閱兵。美國總統川普十四日對美國陸軍表達感謝，並表示一旦職責召喚，美國陸軍將無畏艱難，衝入戰場。

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衝突升級！以伊互轟 全球最大天然氣田大火

自十三日起，以色列與伊朗已連三天互打，這對中東宿敵正陷入報復螺旋。美伊核談判東道主的阿曼也宣布，原定十五日舉行的第六輪核談判確定取消。美國總統川普則在「真實社群」的發文中透露，「現在正進行許多通話和會談。我做出很多作為，卻從未居功，但沒差，人民會理解。讓中東再次偉大！」

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中國時報

伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽 推升油價

中東戰雲密布，以色列與伊朗衝突升級，伊朗揚言要封鎖荷姆茲海峽，此舉將嚴重衝擊能源市場。高盛預測，若荷姆茲海峽被封，油價可能上漲25％，摩根大通則認為，最壞情況下，油價恐飆破每桶130美元。「超級央行周」本周登場，多國央行將公布利率決策，在地緣政治風險劇增情況下，外界多認為，美國聯準會（Fed）降息機率預計大減。

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軍用稀土卡關 美擬再延對陸關稅期限90天

美中倫敦貿易談判結束後，中國承諾加速批准非軍事用途的稀土出口許可，但雙方始終未就軍用出口稀土交換意見。路透15日獨家披露，中方尚未承諾批准釤（samarium）等軍用稀土出口，且中方有意將稀土與美方的AI晶片出口管制掛鉤，恐令未來談判走入僵局，全面協議短期恐難達成，美國有可能再將緩衝期延長90天。

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經濟部貿易署近日公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」更新版，禁止戰略性高科技貨品輸出給中國華為。（彭博檔案照）

刑事警察局鎖定至少二八五家涉詐人頭公司戶，已列為下波掃蕩重點工作。（資料照）

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