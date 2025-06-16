今各地悶熱！台東慎防焚風 西半部及東北部山區防局部大雨

今日西半部白天高溫約33至35度，沒下雨時仍感受悶熱，花東縱谷、東南部地區受西南風沉降影響，局部地區有機會出現36度以上高溫。（資料照）

2025/06/16 06:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（16日）受西南風影響，各地雲量增多，清晨至上午西半部平地有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部雷陣雨，尤其西半部及東北部山區有機會出現局部大雨。

氣溫方面，今日西半部白天高溫約33至35度，沒下雨時仍感受悶熱，花東縱谷、東南部地區受西南風沉降影響，局部地區有機會出現36度以上高溫，尤其台東易有焚風，外出請注意防曬並多補充水分。

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空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週二（17日）各地多雲，清晨至上午迎風面的西半部地區降雨機率高，不定時有局部短暫陣雨發生，其他地區則為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。西半部25至33度，東北部25至31度，東部26至31度，東南部26至32度。

週三（18日）至週五（20日）轉東南風至偏南風，各地轉為多雲到晴的天氣，僅迎風面的台東地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，其中在南部地區午後雷陣雨範圍較廣。西半部25至34度，東半部25至32度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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