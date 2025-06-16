高雄車站暑假加料！ 聽蒸氣、玩噴水池、看雲朵變色

台鐵高雄車站下沉廣場將設置公共藝術作品，未來可在這裡聽到蒸氣聲。（記者王榮祥攝）

2025/06/16 00:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼雲朵天棚、綠之丘等人氣場域開放後，台鐵高雄車站又有新料，共有6組公共藝術品與戶外噴水池，可玩水、聽蒸氣、看雲朵天棚變顏色，最快暑假可啟用。

高雄車站日前慶祝鐵道節，站長黃登瑞特地放下繁重工作並擔任導覽，帶領退休同事走訪高雄車站最新空間，除登上還沒開放的旅館大樓瞭望城區，還透露車站今年暑假會很不一樣。

請繼續往下閱讀...

他解說下沉圓形廣場將有一套可發出火車蒸氣聲音的管風琴，平面層南側白色雲朵屋頂會有彩色變化、還規劃30多組座椅讓民眾坐下欣賞，帝冠車站有大型投影，讓光線交織在老車頭上、陳述高雄的過往。

黃登瑞進一步提到，車站平面層北側的戶外空間，將設置一處噴水池，相信孩子們會玩得開心。

鐵道局官網已有6組公共藝術作品介紹，分別為聽蒸氣、看時間、掛燈籠、停樹下、染色彩、映回憶，其中聴蒸氣就是下沉圓型廣場的管風琴，映回憶就是以帝冠車站為主軸的大型投影。

官網也公開6組藝術品模擬圖、設置位置、作品尺寸、創作理念、作品簡介等詳細內容，預定裝置完成時間設定為7月12日，台鐵內部預估正式開放時間可能在8月。

部分作品近日展開測試、吸引不少目光，下沉廣場也因裝設管風琴而架設圍籬、暫時停止租用場地；因工作關係常進出高雄車站的王先生說，感覺車站越來越豐富，有長輩聽到以後會有噴水池，笑說孩子會很喜歡來車站。

高雄車站共感空間計畫「聽蒸氣」模擬圖。（翻攝鐵道局官網）

高雄車站北側規劃戶外噴水池。（記者王榮祥攝）

高雄車站共感空間計畫「映回憶」，運用大型投影在帝冠車站呈現圖像、回顧高雄過往。（翻攝鐵道局官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法