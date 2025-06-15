真實版不存在的房間！ 台中黑戶青年將迎生日「這陣子很幸福」

黑戶青年沒上過餐館，心智如10歲孩童。（蘇乙青提供）

2025/06/15 23:35

〔記者許國楨／台中報導〕電影《不存在的房間》中，描述一名5歲男孩自出生起便與母親被囚禁在狹小空間，從未見過外面世界，這樣的情節竟真實出現在台中市，一名21歲青年長期未報戶口未就學，遭父親禁足家中多年，宛如被社會遺忘的孩子，幸據轉述，在中途之家的他透露「這陣子很幸福」，大家也替他感到高興。

台中市北屯區北京里長蘇乙青日前在當地一間回收場發現這名青年，發現他舉止單純、談吐宛如10歲孩童，進一步了解才得知，青年從小由父親撫養，卻未被報戶口、無法就學，且長年被限制在套房內不得外出，至今幾乎不識字，直到今年2月被趕出家門後，他開始流落街頭，靠撿回收維生。

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蘇乙青表示，青年智力正常，但社會化不足，反應單純，他發現青年的狀況後，除了先安置並聯繫社會局協助外，也曾聯絡青年的父親，對方雖聲稱會幫兒子補辦身分，但最後卻無下文，直到現在甚至連電話也不接，而目前青年已由社會局安置中途之家，生活物資充足，社工與輔導員的陪伴也讓他逐漸建立安全感。

青年向蘇表示，「這陣子感覺很幸福」，並即將在17日迎來人生第一個被關注的生日，讓人不捨又欣慰，由於青年在童年時曾擁有一支父親撿來的手機，視為珍寶，卻在某次被父親摔壞，蘇乙青也準備好一支手機作為生日禮物，並叮囑他只要努力學習、配合輔導，就會送給他，青年聽後開心不已。

為了讓青年未來能自立生活，蘇也成立一個LINE援助群組，將在青年出社會後提供實質後盾。蘇強調，目前青年已不缺物資，請各界停止寄送物品，感謝社會溫暖的關懷。

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