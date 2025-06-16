夫家隱瞞家族遺傳病！ 人妻崩潰「僅25％能生出健康孩子」

2025/06/16 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕近日有人妻在臉書控訴，婚後備孕時詢問夫家是否有基因遺傳病史，公公斬釘截鐵否認，之後才被她發現，丈夫家族有個高達75%機率的遺傳疾病，如果一旦生兒子有一半機率智能不足，女兒則百分百帶因，整體僅剩25%機率能生出健康小孩，甚至「是不是完全健康也不知道」，讓她相當崩潰。

據「靠北婚姻」貼文指出，原PO婚前便得知丈夫有一位智力缺陷的弟弟，婚後備孕時特別詢問公公是否屬遺傳病，對方卻否認到底，強調基因絕無問題，之後她才發現有遺傳機率高達75%的遺傳疾病。對此，公公竟回應，「你應該體諒我生出一個智障，這是我的陰影，所以我才不講，如果你很介意，那我跟你說對不起啦」，讓她陷入對婚姻與未來小孩健康風險的極大掙扎，「有時候想好好過，但又說服不了自己對後輩這麼不負責任」。

貼文曝光後引起熱議，網友幾乎一面倒勸離婚或終止懷孕，「這根本是騙婚」、「趕快拿掉，否則你不只害自己，還害你爸媽要幫你養」、「萬一出生就有問題，會身心俱疲」、「這賭注根本玩不起」、「這麼自私的一家人，不要冒險生」。

不少人也批評原PO公公與夫家不坦誠，「未來你老公還可能怪你看不起他們家」、「你老公是25%健康的那個？最好去問醫生確認清楚」，也有人提醒，「現在可以做試管、基因篩檢」、「抽血檢查一下比較放心」。

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