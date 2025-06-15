同學、鄰居、妹妹都嫁「師」字輩！42歲留日女想比照 社工這麼回

42歲留日女祕書找結婚對象要求「師」字輩，社工認為以職業選對象並非必要，也非唯一。（記者李容萍攝）

2025/06/15 23:29

〔記者李容萍／桃園報導〕專為未婚或失偶男女搭橋的桃園市中壢區美滿服務中心今（15）日分享，由高雄搭高鐵到桃園的42歲劉姓女秘書，領有日本碩士學位，希望能找到醫師、機師、會計師、律師、老師等有「師」字輩的另一半；年收入超過200萬元的她，認為有「師」字輩的男生一定有基本素養，也有一定實力，會是婚姻的好對象，也相信成立41年的美滿服務中心一定有很多人選，能讓她如願。

徐姓社工說，劉姓女秘書160公分，體重81公斤，屬於豐腴型身材，雖然中心聯誼對象中，醫師、律師、老師等「師」字輩的男生不少，但醫師年紀最小28歲，最大也不超過40歲，女祕書的學歷好，但年紀比未婚的「師」字輩男生大。社工提醒劉女，「師」字輩的男生當選項之一就好，否則會少掉認識其他行業不錯男生的機會。

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對此，女秘書卻提到，自己有一位同學比她體重重2公斤，也嫁了律師，她當國中老師的妹妹嫁醫師，還有鄰居女生也都嫁「師」字輩，別人行她當然也行，更何況父母也希望她能找到「師」字輩對象。

徐姓社工表示，在心理學上有個「適配價值」的概念，就是作為另一半的綜合吸引力，可能包括長相、性格、社會資源和經濟條件等等；未婚男女找對象，各有不同的「理想對象」，甚至以既定偶像為目標，且每個人的選項不同，就如人之不同，各如其面，如果選擇對象人選過於執著，有可能錯失姻緣。

徐姓社工建議，結婚，多數人想交往的不只是玩玩的對象，而是能相互支持的伴侶，應關注彼此的價值觀、溝通方式、共同興趣、長遠目標以及彼此的優缺點，畢竟一個人的行業有時是機遇，有時是偶然，但職業不一定代表行業的刻板印象，比方老師有不少作育英才的好老師，但也有虐童甚至性騷擾的怪老師，以職業選對象並非必要，也非唯一。

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