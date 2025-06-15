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    捷運台北車站如迷宮！澳洲夫妻轉車 下秒太太不見了

    警方幫助澳籍夫妻團圓。（記者王冠仁翻攝）

    警方幫助澳籍夫妻團圓。（記者王冠仁翻攝）

    2025/06/15 22:45

    〔記者王冠仁／台北報導〕一對年長的澳洲籍夫妻來台旅遊，打算搭乘台北捷運前往忠烈祠，但他們在捷運台北車站轉車時，因為不熟悉捷運系統，再加上人潮眾多，不慎走失。丈夫發現與妻子走失後焦急萬分，幸虧捷運警察隊得知此事後，在捷運系統中展開尋人任務，迅速幫助這對夫妻團圓。

    北市警捷運警察隊今天發布新聞，表揚處理此事得宜的捷警隊第一分隊小隊長趙錦龍、警員吳岡諾，同時也呼籲民眾，搭乘捷運如不慎與家人走散，可立即撥打110報案電話或就近向站務人員反映，捷運警察會提供必要之協助。

    警方調查，這對澳洲夫妻日前來台旅遊，並打算前往忠烈祠參觀。他們當天搭乘捷運板南線至台北車站時，原本應該要轉乘至劍潭站，但當時人潮擁擠，再加上兩人不熟悉捷運系統，丈夫在捷運台北車站下車後，沒發現妻子還在捷運上，兩人因而走失。

    丈夫下車後發現妻子不見，四處尋找未果，焦急得如同熱鍋上的螞蟻，再加上兩人年紀大也不熟悉操作手機，最終只好向站務人員求助，站務人員於是火速通報捷警隊。

    警方獲報後，立刻調閱監視器畫面追查，同時將澳籍婦人的衣著、外貌特徵通報給其他站務人員與同仁。不久後，有站務人員回報，永春站有一名走失的外籍乘客，特徵與通報訊息相符，捷警隊員於是率澳籍老翁一同前往查看，順利幫助兩人團圓。

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