大梨山合法旅宿僅13家 參山處中市府聯手輔導業者合法化

大梨山地區合法旅宿僅13家。 （記者歐素美攝）

2025/06/15 22:31

〔記者歐素美／專題報導〕交通部觀光署參山國家風景管理處為推動部落旅遊，2019年起透過「原住民族觀光地區發展計畫」，和台中市觀光旅遊局合作，輔導有意願的業者取得合法民宿登記證，6年來輔導大梨山地區民宿業者，僅3家取得合法民宿登記證，目前大梨山地區合法旅宿共13家，因沒有合法土地使用權或建物，加上山區偏遠，聘請專業建築師要花錢，致許多部落業者未能合法申請民宿登記。

目前大梨山地區合法旅宿，包括武陵賓館、武陵富野、福壽山國民賓館、梨山賓館、飛燕城堡、梨都行旅、好望角、燕華樓、新瑞士、福忠彩虹度假旅館；這幾年來經政府輔導合法的民宿，則有屋頂上的天空、梨山景觀民宿及梨山春發農園，共13家。

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觀旅局表示，山區偏遠，許多原住民早期興建房屋並未鑑界及申請建照，致無法取得使照，加上事後改建等問題，若要申請合法，可能需花錢請建築師協助或拆除重建，致合法不易。

參山處也指出，梨山位處高山且為原住民傳統領域，在鼓勵部落申請合法民宿經營有其困難性，除了土地及建物等問題，因涉及土地與建照等法規，少有建築師等專業人士意願上山協助，又因申請作業需準備多項文件並遠至市區辦理等，皆成為部落業者評估是否要申請民宿登記的主要考量。

觀旅局表示，為輔導梨山業者取得民宿登記證，每年皆會同都發、消防及原民會等現場輔導，以加速民宿合法化及促進觀光產業發展；目前梨山合法旅宿共13家，房間總數為863間，去年全年住房率約52%，住宿量能足夠。

針對非法民宿業者，觀旅局若連續2年查獲即會裁罰並列管，目前大梨山列管的非法民宿有2家；另梨山景觀民宿於2022年6月取得合法，核准12間客房，但觀旅局去年4月查獲業者擴大營業10間客房，除裁罰9萬元，並勒令10間違法客房歇業，每年加強稽查。

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