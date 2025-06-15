好市多電競椅買不到2年脫皮 過來人揭「這材質」通病

網友在好市多買的電競椅，不到2年就開始大面積脫皮。（擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）

2025/06/15 23:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多商品種類豐富，吸引大批民眾光顧。不過，近期有消費者抱怨，在好市多購買的電競椅，使用不到2年竟開始大面積脫皮。有過來人直言，這個椅子使用的是「合成皮」，且脫皮就是該材質的通病。

該名網友今（15）日於臉書社團表示，自己在好市多特價時所購買的電競椅，在沒有用任何清潔劑的情況下，不到2年卻開始大面積脫皮。原PO解釋，椅子整體的設計坐起來還蠻舒服，但皮質部分真的是品質堪慮，加上屑屑掉滿地、輪子壓過之後，又會黏得整個地板都是，讓他相當困擾。

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文章一出，許多網友提到「環保皮革不意外自動脫落」、「皮椅一定會這樣，所以好的電腦椅都是網狀那種椅子」、「皮的電競椅都是這樣，壽命很短就破皮，跟什麼地方買什麼廠牌沒什麼關係」、「合成皮一年這樣真的有點慘，讓我想起板型我很喜歡但合成皮的皮衣⋯」等經驗。

同時，也有其他人分享「去淘寶買椅套，又是一尾活龍」、「包一個浴巾」、「可以拿去汽車皮椅店翻修」等不同看法。

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