中區全國供佛齋僧法會 近2萬法師、民眾祈福

台中市三寶護持會今天舉行中區全國供佛齋僧大法會，超過5千位出家法師齊聚誦經祈福。（台中市政府提供）

2025/06/15 20:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市三寶護持會今天舉行第35屆中區全國供佛齋僧大法會，超過5千位出家法師及1萬2千多名信眾齊聚一堂，共同誦經祈福，祈求國泰民安、風調雨順，現場法音繚繞，場面莊嚴殊勝。台中市政府民政局長吳世瑋出席時表示，齋僧大法會是佛教界年度盛事，法會不只是宗教儀式，更是全民祈福的盛會，期許大眾都能法喜充滿、福慧雙修。

今天法會由台中市三寶護持會主辦，上午舉行供佛齋僧儀式，法師帶領信眾虔誠持誦經文，祈求國泰民安、風調雨順、社會安定、人心淨化；下午接續恭誦地藏經與放大蒙山法會，將法會功德迴向現世父母消災延壽，過去7世父母離苦得樂，祈願家庭和諧，社會祥和。

請繼續往下閱讀...

今天法會包括行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、立法院副院長江啟臣、立法廖偉翔、市議員吳瓊華、沈佑蓮、曾朝榮、市府民政局長吳世瑋、烏日區長林崇懿、南區區公所代理主秘廖巧雯等人都出席。

市府民政局長吳世瑋表示，三寶護持會多年來持續舉辦供佛齋僧大法會，規模逐年擴大，市府每年也提供各項行政支援，促使活動圓滿順利舉行。大法會不僅展現佛教「弘法利生」的慈悲精神，更具體實踐孝道文化推廣的理念，信眾藉此以虔誠之心準備清淨齋食供養十方出家僧眾，希望藉此活動持續凝聚社會善念、傳遞正向力量，喚醒大眾對家庭倫理的重視，進而促進社會祥和、人心清淨。

市府民政局並補充說明，齋僧法會的緣起來自佛典「目連救母」的故事：目連尊者見母親死後墮入餓鬼道、受苦萬分，佛陀教導他在農曆7月份出家人結夏安居圓滿日，以最虔誠心意設供，廣供十方僧眾，藉此功德迴向，為現世父母消災祈福，盼延年益壽得安樂，也為過去7世父母超薦、離苦得樂。齋僧法會流傳至今，不僅深具孝道精神，也為現代社會注入安定、淨化心靈的重要力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法