5元佛心價成都市傳說！彰化火車站停車費首度調漲

彰化火車站前站旁民營停車場汽車停車費率，曾在1個多月內3度調降，今年卻逆向操作微幅調漲。（記者湯世名攝）

2025/06/15 20:24

〔記者湯世名／彰化報導〕校正回歸！彰化火車站前站旁民營停車場去年10月間啟用以來，因停車費率問題3度「調降」，但有民眾發現，汽、機車停車費率再度調整，但這次是「調漲」。業者說明，他們的收費已相當便宜，但由於經營虧損，為回歸市場機制而「微幅調漲」，希望大家給予支持。

彰化火車站前站旁民營停車場，去年10月間啟用初期，民眾發現開車進場即繳費，與後站扇形車庫停車場30分鐘內出場免費不同，認為不合理，業者在短短半個月內2度調整費率迎合市場；11月第3度調整，不僅比先前更優惠，且不分平、假日，晚間10點到早上8點，停車每半小時只要5元「銅板價」。

請繼續往下閱讀...

不過今年有民眾發現，該停車場的停車費率又有調整，即汽車平日從早上8點到晚間10點，每半小時收費20元，假日則收費25元；晚間10點到早上8點則是不分平、假日，每半小時10元。平日收費上限為180元，假日收費上限為240元。機車則是不分平、假日，停車每半小時10元，平日上限為每日（次）50元；假日上限為每日（次）70元，都比之前調漲10元。

網友對此表示，彰化這個場站在火車站旁，收費已很便宜，假日停了不少汽機車，高雄某火鍋店附近1小時停車費100元，吃個火鍋都要繳250元停車費；還有網友說，這個價位在彰化來說已經很親民了，千萬別來台中市停車，絕對會嚇到。

業者表示，調整價格是回歸市場機制，他們的收費已經比以前的業者還要低；該停車場具有地理位置佳、設備新穎、環境寬敞整潔、服務提升等優勢，另外也有跟附近的火鍋店家簽特約，享受用餐停車優惠，相當便民，為的就是要服務消費者，希望民眾可以多給予支持，他們會適時的傾聽消費意見，希望給他們營運上的支持。

彰化火車站前站旁民營停車場汽車停車費率，已是第4度調整。（記者湯世名攝）

彰化火車站前站旁民營停車場機車停車費率也調漲。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法