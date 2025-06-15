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    超暖心！615警察節 台南波麗士獲100杯咖啡

    台灣中油台南前鋒加油站送百杯咖啡到南市警五分局慰勞第一線執勤員警。（圖：警方提供）

    台灣中油台南前鋒加油站送百杯咖啡到南市警五分局慰勞第一線執勤員警。（圖：警方提供）

    2025/06/15 19:55

    〔記者王俊忠／台南報導〕歷經武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情與各項勤務挑戰下，台南市警局五分局的警察同仁無論是在交通指揮、防疫、治安維護或為民服務，始終堅守崗位。逢6月15日警察節，五分局收到台灣中油前鋒加油站送達的100杯香醇「Cup & Go來速咖啡」，為第一線員警補充滿滿能量，也為這屬於警察的節日增添一份溫暖與感動。

    中油前鋒加油站的站長方莉莉代表送百杯咖啡到南市警五分局，這百杯咖啡是中油自有品牌「Cup & Go來速咖啡」的手工現煮美式與拿鐵。特別的是咖啡紙箱外盒設計成放大版咖啡杯造型，不僅實用也充滿創意巧思，令人眼前一亮，讓收到咖啡的同仁感到無比窩心與尊重。

    方莉莉表示，警察同仁真的非常辛苦，尤其在武肺疫情最嚴峻的時刻，仍要肩負交通與治安的雙重任務。我們『來速咖啡』的同仁全體總動員，只為在警察節這一天，獻上1杯杯誠意滿滿的感謝。

    五分局長洪宏榮代表受贈時說，來自企業界的支持與鼓勵，是員警持續堅守崗位、守護市民安全的最大動力，對警察來說，這不僅是1杯咖啡，更是關懷的民眾1句無聲的肯定。

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