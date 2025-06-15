黑函紛飛 高餐大校長遴選難產

黑函紛飛，高餐大新任校長難產。（記者洪臣宏攝）

2025/06/15 19:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國立高雄餐旅大學校長遴選過程風波不斷，3名候選人未獲遴選委員會半數票數，重演難產事件，遴委會決議重新啟動校長遴選。參選的副校長李一民今（15）日發表「一個手法」、「兩個澄清」及「三個感想」，向高餐大師生說「珍重再見！」

高餐大近年來每逢校長遴選，總是黑函紛飛，甚至向教育部具名檢舉，這次因現任校長陳敦基未獲任，任期至7月31日，由李一民、餐旅學院院長劉聰仁及餐旅暨會展行銷管理系教授葉上葆角逐校，一如預期，在遴委會投票前，各方角力激烈。

請繼續往下閱讀...

遴選委員會13日召開，由21名委員執行投票，第1輪3人都未過半，葉的得票數最低先被刷掉，李、劉進入二、三輪投票，但都未能取得過半票數，宣告新校長難產。

遴委會決議重新啟動校長遴選，8月1日將先由代理校長暫代職務，不過根據過往經驗，代理校長一職又將是一場激烈爭奪戰，5年前校長遴選難產劇情恐再度上演。

李一民在第一輪投票前遭媒體爆料，涉及假學位及期刊爭議，但他出示出外館認證的學歷及入出境紀錄原始文件證明博士不假，也提供期刊中文原稿、翻譯、review及proof歷程佐證，仍造成一定殺傷力。

他今天發表聲明，敘述參選過程及心情，他說，7月31日借調期滿，將回高科大，而高餐未來面臨十分嚴峻的挑戰，亟需大家群策群力，共同面對，他向師生們說「山高水長、珍重再見！

參選的副校長李一民今表示，將歸建回高科大，並向高餐大師生說「珍重再見」。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法