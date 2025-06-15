天熱玩水！ 小烏來宇內溪戲水區遊客爆棚

桃園市復興區小烏來宇內溪戲水區入場遊客爆棚。（記者李容萍攝）

2025/06/15 20:01

〔記者李容萍／桃園報導〕熱爆！氣象署今（15）日近午發布高溫資訊示警，各地天氣高溫炎熱，戲水成為民眾出遊首選，桃園市復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區是市境唯一合法公告開放溪流戲水區域，有安排救生員現場駐點，於6至9月開放，首週7、8日遇到下大雨未開放，14、15日開放適逢氣溫飆高，入場遊客人數爆棚，各逾600、1200人次，場內遊客扶老攜幼前來感受沁涼溪水與大自然的芬多精，樂得泡在溪裡清涼一夏！

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守表示，宇內溪戲水區於6、9月僅週休假日開放，7、8月天天開放，但每週二為休園日不開放，今夏除了老字號宇內溪戲水區，今年6月新闢「宇內溪溫泉戲水區」也同步開放，凡遊客購買小烏來風景區門票，除原先可參觀天空步道、天空繩橋，還能免費泡湯、玩水，一舉數得。

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陳信守推薦，宇內溪溫泉池泉質為透明無色的碳氫鈉泉，泡湯後能使肌膚變得細嫩和光滑，因此也被稱為美人湯，結合宇內溪潔淨的山泉野溪，將成全新的溫泉體驗，未來也將規劃提供當地民宿及露營使用，讓溫泉也成為小烏來觀光的重要行程之一。

不過，桃園市觀光發展基金會擔醒戲水區溪流水域深淺不一，水底有滑溜的石頭，不可奔跑或追逐，以免滑倒受傷；7歲以下兒童應有家長陪同，並注意安全；池畔邊禁止吸煙、炊煮及烤肉，如有攜帶犬隻應在岸上繫上牽繩，不得讓寵物進入戲水池，避免影響其他戲水小朋友的安全；山區天氣多變化，如遇溪水水位上升或大雷雨，經現場管理人員與救生員判斷不宜進入戲水區，應立刻離開上岸。

至於溫泉區採現場排隊進場，人數管制同時最高35人，建議穿泳裝或快乾衣物入池，嚴禁裸身入池，12歲以下兒童需由家長陪同。

桃園市復興區小烏來宇內溪戲水區入場遊客爆棚。（記者李容萍攝）

桃園市復興區小烏來宇內溪溫泉區入場遊客爆棚。（記者李容萍攝）

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