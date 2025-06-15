教師資格考到考率94％ 考試結果7/28公布

114年度教師資格考試今舉行。（教育部提供）

2025/06/15 19:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年高中以下學校及幼兒園教師資格考試今日舉行，教育部表示，到考率為94.25%，整體應試秩序良好，預計7月28日上午9時以「電子榜單」方式公告。應考人可於放榜日起至9月30日止，自行登入網站列印成績通知單。

今年考試分別在台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮及台東等11個縣市設置16個考場。

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考試於上午8時30分開始，試務單位統計應到人數為1萬0464人，缺考人數計602人、到考人數包括中等學校師資類科3760人，國民小學師資類科2928人，幼兒園師資類科2464人，特殊教育師資類科710人，到考率為94.25%。

考試使用特殊試場應考人有42位，試務單位提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間、特殊桌椅與安排方便進出的試場等考場服務。下午4時35分中等學校、幼兒園及特殊教育等師資類科先完成考試；6時30分國小師資類科「數學能力測驗」科目考畢後，考試圓滿結束，整體應試秩序良好。

教育部表示，教師資格考試試題主要目的在於評量應考人是否具備教育專業基本知能，因此各考科組題內容整合教育理論知識與教育實務情境，以「難易適中」為原則，並持續發展素養導向試題。

考試試題及選擇題參考答案預計於明天中午12時公布，應考人若對試題有疑義，可於6月18日下午10時前登入網站提出申請「試題疑義」，逾期不予受理。試題疑義釋復結果將於6月27日中午12時公布於網站。

申請以「暫准報名」方式報考的應屆畢業生，其所屬師資培育之大學務必於7月18日下午7時前提供修畢師資職前教育證明書及學士以上學位證書；碩博士階段則另須提供修畢碩士學位或博士學位畢業應修畢學分之證明，確認後方完備考試資格，並得查詢考試結果。

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