週一防午後雷陣雨 台東恐颳焚風衝36度以上

週一東南部地區，恐有焚風發生的機率。示意圖。（資料照）

2025/06/15 22:05

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一受西南風影響，各地天氣大多為多雲，清晨至上午，西半部及澎湖地區，恐有局部短暫陣雨，午後各地防局部短暫雷陣雨，西部及東北部山區可能有局部大雨；無雨時悶熱，東南部留意焚風，高溫上看36度以上。

中央氣象署預報，明天受西南風影響，各地雲量增多，清晨至上午西半部平地有局部短暫陣雨，午後各地有雷陣雨發生，尤其西半部及東北部山區留意局部大雨；西南風偏強，嘉義以北、台東局部地區、各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全，交通往返請留意航班資訊。

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溫度方面，週一西半部氣溫略降，白天高溫約33至35度，沒下雨時仍感受悶熱，花東縱谷、東南部地區受西南風沉降影響，有局部36度以上高溫發生的機率，台東留意焚風，外出請注意防曬並多補充水分。離島天氣，澎湖多雲短暫陣雨，氣溫27至32度，金門則有局部短暫陣雨或雷雨，27至32度，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，26至31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週一、二因西南季風來到台灣，降雨範圍、雨勢都會擴大許多，且下週二也是水氣最多的一天，各地天氣都會不穩定，但西半部的極端高溫，則會稍微緩解一些。

紫外線指數部分，週一台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市為「高量級」；台東縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週一北部地區位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週一北部高溫可達約36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週一多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一北部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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