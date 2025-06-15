康芮過境後地基鬆動遲未修 桃園後山比該路坍塌即起封閉

桃園市復興區華陵里比該路比佛利山莊段路基今日下午3點許發生坍塌。（巴陵派出所提供）

2025/06/15 19:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區華陵里比該路比佛利山莊段路基今（15）日下午3點許發生坍塌，復興區公所連絡巴陵派出所進行交通管制封閉，公所明（16）日上午前往現勘，這段時間請大家先繞道中心路做為替代道路通行。

復興區長蘇佐璽表示，比該路去年10月在康芮颱風過境後發生地基鬆動、路面沉陷，公所同步向水保署、林保署爭取經費，因中央考量地方政府尚有災損金可運用，而轉向市府爭取，市府原住民族行政局本月初核定補助「華陵里比該道路比佛利前下邊坡基腳崩塌災害復建工程」經費4500萬元，公所原訂近日辦理上網招標，如今都還沒招標就發生嚴重坍塌，這筆核定的經費恐怕不夠。

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蘇佐璽說，通往該坍塌路段的住戶有11戶、約33人，含農戶、露營業者則15戶、約45人。他感謝市議員陳瑛助理陳皓第一時間赴現場勘察關心並即時告知，也謝謝區民代表陳榮光、里長梁雅惠聯繫後續處置，公所在通報原民局及搶災群組後，宣佈下午3點進行交通封閉。

至於如何加速後續市府重新核定的流程？蘇佐璽強調，公所會再與市府相關局處討論商量。目前交通管制，這段時間請大家先繞道中心路做為替代道路通行。替代道路公所工務課也會進行除草與路障的清除，以利居民與遊客通行。

桃園市復興區華陵里比該路比佛利山莊段路基今日下午3點許發生坍塌。（巴陵派出所提供）

桃園市復興區華陵里比該路比佛利山莊段路基今日下午3點許發生坍塌。（巴陵派出所提供）

桃園市復興區華陵里比該路比佛利山莊段路基今日下午3點許發生坍塌。（巴陵派出所提供）

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