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    新竹峨眉鄉赫見石虎！議員催生自治條例

    峨眉鄉近來出現石虎蹤跡，議員蔡蕥鍹說，為避免開發工程破壞石虎棲息地，她研擬制定石虎保育自治條例。（記者廖雪茹攝）

    峨眉鄉近來出現石虎蹤跡，議員蔡蕥鍹說，為避免開發工程破壞石虎棲息地，她研擬制定石虎保育自治條例。（記者廖雪茹攝）

    2025/06/15 19:44

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉一群關心生態環境的年輕人，去年9月在中盛野溪四周進行野生動物監測，記錄到一隻罕見的石虎在溪邊出沒；縣議員蔡蕥鍹提案建請縣府進行石虎調查研究，並訂定「新竹縣石虎保育自治條例」，維護農村生態並營造友善環境，拯救台灣石虎。

    縣府農業處表示，目前石虎調查研究由林業保育署統整，縣府配合新竹分署委託專業調查工作，近年也曾在新竹縣毗連苗栗地區記錄到石虎影像的零星個案；後續若縣內石虎達一定數量，將爭取納入生態給付，屆時有必要再來研擬自治條例。

    蔡蕥鍹表示，新竹縣峨眉鄉近來出現石虎蹤跡，台中市、苗栗縣都因發現石虎而訂定石虎保育自治條例；為拯救台灣石虎，維護農村生態並營造友善石虎環境，避免開發工程破壞石虎的棲息地，進一步喚起社會大眾積極包容、愛護瀕危野生動物，她建請縣府進行新竹縣石虎蹤跡調查研究，並研擬制定「新竹縣石虎保育自治條例」。

    峨眉青年表示，石虎對許多在地長輩來說，是存在於童年的回憶，但這樣記憶已中斷了數十載，能重新發現石虎的蹤跡，實在可貴。這也代表著溪流與其乘載的自然環境正逐漸恢復過往繁盛的樣貌。感謝台灣石虎保育協會的指導及協力，他們從去年9月起在中盛野溪四周進行野生動物監測，驚喜記錄到石虎的蹤影。

    新竹縣峨眉中盛野溪四周野生動物監測，記錄到一隻罕見的石虎在溪邊出沒。（「滾回家 」臉書粉專提供）

    新竹縣峨眉中盛野溪四周野生動物監測，記錄到一隻罕見的石虎在溪邊出沒。（「滾回家 」臉書粉專提供）

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