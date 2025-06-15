北市社宅試辦冷氣「以租代買」 議員批貴近4萬、玩文字遊戲

台北市都市發展局在經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁1、2區共4處社宅試辦以租代買冷氣，圖為日前興隆A區社宅看屋日，現場提供民眾諮詢服務。（台北市住都中心提供）

2025/06/15 19:27

〔記者何玉華／台北報導〕一般出租屋房東都會附設冷氣出租，其他縣市社會住宅也普遍將冷氣列為標配，但台北市政府興建1.4萬餘戶僅45戶有冷氣，引起質疑；台北市都市發展局針對近期將入住的社宅試辦「以租代買」，台北市議員詹為元卻發現換算後比市價貴近4萬，名為創新的政策，卻讓民眾多繳冤枉錢，呼籲市府回歸照顧住戶的初衷，而不是在合約上玩弄租與買的名詞遊戲。都發局表示，讓住戶以月繳分擔費用，可減輕一次性購買的經濟壓力。

詹為元指出，試辦方案以月租收取冷氣費，租約期滿後冷氣歸承租方所有，住戶其實是在分期購買，只是冠上「租」的名義；以租期6年、1房型計算，月繳1480元，6年下來為10.65萬元，再加上單次施工費1萬7050元，等於住戶花12.36萬元買冷氣，在網路上搜尋同一台冷氣含安裝價格平均落在8.4萬，市府的方案貴上3.95萬元。儘管市府提供的方案包含6次保養清潔，但加上清潔費後仍高於市價。

請繼續往下閱讀...

詹為元質疑，這樣的精進方案究竟是在幫住戶還是在增加他們的經濟壓力，根本不符合照顧弱勢的本意，號稱創新卻讓民眾多繳冤枉錢，呼籲市府立即檢討，回歸照顧住戶的初衷，而不是在合約上玩弄租與買的文字遊戲來制定政策。

都發局表示，「以租代買」提供有需求的住戶以月繳分擔費用，租期屆滿後取得所有權，可減輕一次性購買所造成的經濟壓力。方案內容除冷氣設備與安裝費用外，亦提供租賃期的定期保養、故障維修與提前解約時的設備回收等服務，整體費包含分期支付、全期保障與風險轉嫁的服務價值。將請住都中心蒐集住戶回饋進行滾動式檢討，確保冷氣方案符合實質效益、品質穩定與合理負擔的原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法