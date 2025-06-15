台南男摔金紙、丟神筊！廖大乙：竟給廟方主神「洗臉」 恐有報應

台南市北區草寮後菱洲宮監視器拍下，男子粗暴地無禮丟擲神筊。（圖：取自廟方臉書影像）

2025/06/15 18:56

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區的草寮後菱洲宮在該廟臉書發文指，6月14日中午有1名男子進入該廟把金紙摔在供桌上，接著把大殿神龕旁的神筊粗暴丟擲在地上，行為傲慢無禮，嚴重褻瀆神明，破壞宮內秩序；廟方已調閱監視影像，保留法律追訴權。轄區市警五分局今說，未接獲報案，已主動聯絡宮廟了解案情，並加強巡邏，會對違法脫序行為依法查明究辦。

位於台南北區成功路上的草寮後菱洲宮在臉書發出公告文說，6月14日中午12時44分許，有1名男子進入該廟、擅自摔金紙於供桌後，將大殿神龕旁的神筊粗暴丟擲於地上，行為傲慢無禮，嚴重褻瀆神明，破壞宮內秩序。

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廟方強調，該廟歷史悠久、香火鼎盛，深受信眾敬仰，此男子行徑嚴重影響信仰場域之莊嚴清淨，對於此種蓄意擾亂、無禮的行為，廟方給予最嚴厲之譴責，並已調閱監視畫面，保留依法追究其法律責任的權利，絕不寬貸。請所有善信大德遵守宮內規範，持虔誠之心參拜，對任何破壞秩序與神聖空間的行為，該廟絕不容忍、絕不姑息。

民俗專家廖大乙對此表示，如滋擾者是有精神疾病，這另當別論；若是宗教狂熱份子、投機者入廟故意這麼做，等同給廟方主神「洗臉、漏氣」，主神旁的天兵天將（如同侍衛）會對滋擾者有所懲罰，例如讓滋擾者莫名生重病、發生意外等報應。建議廟方應報警查辦滋擾者；而家人如知滋擾者身分，應主動帶滋擾者到該廟跪拜、向神明懺悔，說明為何有此偏差行徑的原委，以取得神明原諒。

男子摔金紙在供桌上。（圖：取自廟方臉書影像）

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