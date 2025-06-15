為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南男摔金紙、丟神筊！廖大乙：竟給廟方主神「洗臉」 恐有報應

    台南市北區草寮後菱洲宮監視器拍下，男子粗暴地無禮丟擲神筊。（圖：取自廟方臉書影像）

    台南市北區草寮後菱洲宮監視器拍下，男子粗暴地無禮丟擲神筊。（圖：取自廟方臉書影像）

    2025/06/15 18:56

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區的草寮後菱洲宮在該廟臉書發文指，6月14日中午有1名男子進入該廟把金紙摔在供桌上，接著把大殿神龕旁的神筊粗暴丟擲在地上，行為傲慢無禮，嚴重褻瀆神明，破壞宮內秩序；廟方已調閱監視影像，保留法律追訴權。轄區市警五分局今說，未接獲報案，已主動聯絡宮廟了解案情，並加強巡邏，會對違法脫序行為依法查明究辦。

    位於台南北區成功路上的草寮後菱洲宮在臉書發出公告文說，6月14日中午12時44分許，有1名男子進入該廟、擅自摔金紙於供桌後，將大殿神龕旁的神筊粗暴丟擲於地上，行為傲慢無禮，嚴重褻瀆神明，破壞宮內秩序。

    廟方強調，該廟歷史悠久、香火鼎盛，深受信眾敬仰，此男子行徑嚴重影響信仰場域之莊嚴清淨，對於此種蓄意擾亂、無禮的行為，廟方給予最嚴厲之譴責，並已調閱監視畫面，保留依法追究其法律責任的權利，絕不寬貸。請所有善信大德遵守宮內規範，持虔誠之心參拜，對任何破壞秩序與神聖空間的行為，該廟絕不容忍、絕不姑息。

    民俗專家廖大乙對此表示，如滋擾者是有精神疾病，這另當別論；若是宗教狂熱份子、投機者入廟故意這麼做，等同給廟方主神「洗臉、漏氣」，主神旁的天兵天將（如同侍衛）會對滋擾者有所懲罰，例如讓滋擾者莫名生重病、發生意外等報應。建議廟方應報警查辦滋擾者；而家人如知滋擾者身分，應主動帶滋擾者到該廟跪拜、向神明懺悔，說明為何有此偏差行徑的原委，以取得神明原諒。

    男子摔金紙在供桌上。（圖：取自廟方臉書影像）

    男子摔金紙在供桌上。（圖：取自廟方臉書影像）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播