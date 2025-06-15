台北今飆39.2度！週一持續高溫炎熱 各地注意午後雷陣雨

明日高溫分佈。（圖為中央氣象署提供）

2025/06/15 18:39

〔記者林志怡／台北報導〕今日高溫回歸，台北社子出現39.2度高溫，新北、苗栗、花蓮、台東等也有37度以上高溫出現。中央氣象署指出，明日各地仍將持續高溫，且花東縱谷仍有焚風出現，高溫可達36度以上，且全台都需注意午後雷陣雨。

中央氣象署預報員曾昭誠說明，明後兩天受到西南風影響，各地雲量、降雨較今日增加，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨，午後各地有較明顯的午後雷陣雨出現，且西半部、東北部山區注意局部大雨，且週二午後北部地區也需注意較明顯的午後雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

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週三至週五水氣減少，台灣周邊轉吹東南風，各地恢復多雲到晴的好天氣，東南部地區、台東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

曾昭誠指出，週六、週日環境轉為偏南風，各地仍是多雲到晴的天氣，僅清晨至上午的南部地區沿海有零星短暫降雨機會，其他地區則需注意午後雷陣雨。

氣溫方面，曾昭誠表示，明日花東縱谷與台中地區受到焚風影響，仍有36度以上高溫，其餘各地氣溫也普遍落在32至35度左右，週二起至週末各地白天氣溫則維持在31至33度左右，夜間、清晨氣溫約25至28度。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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