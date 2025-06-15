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    降雨挹注水庫進帳320萬噸 嘉義仁義潭、蘭潭水位回升

    近日降雨，仁義潭水庫水位上升。（記者王善嬿攝）

    近日降雨，仁義潭水庫水位上升。（記者王善嬿攝）

    2025/06/15 18:44

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年初春雨降雨量少，導致嘉義仁義潭、蘭潭水庫水量下降，近日降雨，6月11日至14日仁義潭、蘭潭共進帳約320萬噸，兩座水庫水位上升，加上將進入颱風季節，經濟部水利署南區水資源分署評估嘉義地區水情穩定，不過由於蓄水率仍低於近5年平均，呼籲民眾仍要節約用水。

    根據南區水資源分署水庫即時數據，截至14日晚間，蘭潭水位68.65公尺、有效蓄水量435萬噸、有效容量比47.18%；仁義潭水位100.73公尺、有效蓄水量1527萬噸、有效容量比61.92%，兩座水庫總計有效蓄水量1962萬噸、有效容量比57.91%。

    南區水資源分署副分署長林玉祥表示，嘉義地區因近日降雨，6月11日至14日進帳約300萬噸，因近期梅雨鋒面帶來降雨，且接近颱風季節，嘉義地區水情穩定。

    林玉祥說，嘉義地區每天用水約20幾萬噸，由於兩座水庫蓄水率低於近5年平均，管控一天供應10萬噸，其他由湖山水庫、曾文及烏山頭水庫等水源供應，待後續降雨、蓄水率達到近5年平均，將放寬水庫管控量。

    自來水公司第五區管理處副處長蕭博元說，仁義潭水庫進水容易造成淤積，預計7月起試辦以水下挖掘方式清淤，就是利用船隻進行水下挖掘清淤作業，減緩水庫的淤積，將施作至12月。

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