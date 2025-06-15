「帝爺公」神獸降臨？南投松柏嶺受天宮大頭蛇現身 信眾瘋狂

南投松柏嶺受天宮主祀玄天上帝，近日竟有大頭蛇出現在廟門，被信眾視為「帝爺公」部將化身的神蹟。（民眾提供）

2025/06/15 18:48

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〔記者劉濱銓／南投報導〕南投名間鄉松柏嶺受天宮，是全台祀奉玄天上帝的總廟，近日竟有大頭蛇出現在廟門，由於玄天上帝神尊腳踩蛇、龜神獸，該蛇也被視為「帝爺公」部將化身的神蹟，吸引信眾瘋狂搶拍，對此，蛇類專家表示，該廟附近有樹林適合大頭蛇停棲，研判是為了產卵才會來到廟區地面，民眾看到只要保持距離，該蛇就會自行離開。

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受天宮表示，該廟位在八卦山麓，周邊都是樹林，過去在廟區也有蛇類出沒，最近則是有條大頭蛇出現在廟門，從門前一路爬上廟宇牆面石雕，吸引在場信眾爭相圍觀搶拍，場面相當熱鬧，廟方人員看見蛇出沒，通常不會特別驅趕，惟當時信眾太多，為避免蛇類過度緊迫，最後便引導回歸至周邊樹林。

農業部生物多樣性研究所專家表示，大頭蛇以夜間活動為主，會在白天活動可能是受到驚嚇或干擾才會出現，至於出現在廟宇，研判是該廟附近有許多樹林，加上夏天適逢繁殖季，大頭蛇可能為了產卵才會下到地面，由於大頭蛇屬於溫馴的蛇類，民眾看到只要不驚擾、不捕捉，就不會主動攻擊人。

南投松柏嶺受天宮主祀玄天上帝，近日竟有大頭蛇出現在廟門，被信眾視為「帝爺公」部將化身的神蹟。（民眾提供）

大頭蛇出現在廟門，被信眾視為「帝爺公」部將化身的神蹟，吸引大批信眾圍觀搶拍。（民眾提供）

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