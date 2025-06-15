嘉義酒廠玉山高粱國際烈酒大賽奪3面雙金牌 書法家白酒入墨貼紅榜

嘉義酒廠玉山高粱拿下烈酒大賽雙金牌獎，今書法家楊貴真（前排右四）以酒入墨揮毫貼紅榜。（記者王善嬿攝）

2025/06/15 18:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義酒廠是台灣高粱酒的故鄉，今年旗下玉山高粱參加舊金山世界烈酒競賽，以玉山頂級陳高、玉山高粱8年陳高、玉山大曲3款酒，奪下3面雙金牌獎，今天嘉義縣書法學會理事長、書法家楊貴真，現場以得獎玉山高粱入墨，揮毫賀詞貼紅榜，酒香四溢，令民眾驚艷不已。

活動今在嘉義酒廠舉行，楊貴真在濃墨汁中加入約十分之一高粱酒，磨墨融合後，揮毫寫下祝賀詞，民雄鄉長林于玲、嘉義市議員孫貫志等人到場同賀。

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楊貴真說，曾在寫書法前淺嚐喝酒，有助放鬆心情，不過不曾以白酒入墨寫書法，今天首次體驗將高粱酒入墨寫書法，書寫時很順暢，且今以行書下筆，每一筆都飄出陣陣酒香，感受很特別。

林于玲說，台灣菸酒公司玉山高粱此次參賽拿下4面雙金牌獎，其中3面雙金牌獎來自嘉義酒廠的玉山高粱，是民雄之光。

嘉義酒廠廠長張永志說，嘉義酒廠自1993年起生產玉山高粱，距今已31年歷史，其中2000年研製的玉山頂級陳高，因採用高粱、小麥、大曲，經特殊製程，在發酵酒醅另加入天然菌液，放陶甕經5年熟成，風味與傳統高粱不同，香氣更香、風味濃醇，每年參賽屢屢獲獎，受評審肯定。

張永志表示，今年參加的舊金山世界烈酒大賽，是全球具影響力與公信力的烈酒競賽之一，評審團由世界各地頂尖烈酒專家組成，對各地參賽酒款進行盲飲評比，台灣菸酒公司的玉山高粱拿下4面雙金牌，其中3面就來自嘉義酒廠。

張永志說，搭配嘉義縣書法學會會員聯展，即日起到7月24日在嘉義酒廠展出，將高粱酒與書法藝術結合，增添人文藝術氣息，提升酒文化內涵。

嘉義酒廠表示，前身原為嘉義市的大正製酒株式會社嘉義工場，1950年研發出高粱酒，被稱為台灣高粱酒的故鄉；1999年生產線移至民雄工業區新廠，1993年推出濃香型玉山高粱，2000年再推出濃香型玉山頂級陳高。

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書法家楊貴真現場揮毫賀詞。（記者王善嬿攝）

嘉義酒廠玉山頂級陳高、玉山高粱八年陳高（深海藍）、玉山大曲，獲得舊金山烈酒大賽3面雙金牌。（記者王善嬿攝）

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