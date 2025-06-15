雪球擴大！峨眉、北埔青年怒批竹縣府「沈默」 力爭5開發案合併環評

新竹縣東茂產業園區開發商召開環評送審前公開會議，峨眉鄉、北埔鄉在地青年與環團齊呼「反對規避中央環評，反對跟北埔峨眉搶水」。（記者廖雪茹攝）

2025/06/15 18:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕雪球越滾越大！新竹縣東茂產業園區開發商今天第四度召開環評送審前公開會議，峨眉鄉、北埔鄉在地青年與環團怒批，全案開發面積達82公頃，因北埔供水已飽和，業者擬改從竹東員崠淨水場引水，「共用馬路、共同配水設施」，卻分5期送審，他們堅決反對規避中央環評，同時也怒批竹縣府「沈默」未派員出席說明，要求建立跨局處專案協調機制，公開回應民眾關切的重大疑點。

北埔鄉長莊明增指北埔也是「受害人」，要求應在北埔召開說明會，並直言竹縣府未出面釋疑，讓鄉親迄今始終一知半解；而若改從竹東引水，竹東鎮長郭遠彰也要求說明。竹市議員廖子齊也到場聲援。

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另一方面，也有與會青年支持合法開發，引進就業機會，讓峨眉翻轉；媽媽希望藉此案帶動峨眉發展，讓離鄉背井的孩子有機會返鄉。

東茂投資董事蔡典霖表示，關於供水部分，5案中，頌林新經濟產業園區和養生村兩核定開發案，從北埔供水；東茂和旅館及休閒農場，改從竹東員崠淨水場供水，待自費於台3線埋設專管完成，5案將全部從竹東供水。公司設法排除鄉親疑慮，環境監測、保育石虎，籌備禾草崗溪生態人文保護協會。民眾意見都會做成會議紀錄送審。

兩鄉縣議員王辰翔說，對此開發案，7月下旬他將邀集縣府相關局處，與業者和鄉親座談，面對面溝通。

此案為峨眉、寶山交界處的鴻福球場停業法拍後，腹地分5個開發案進行，總面積約82公頃。縣府產業發展處表示，東茂面積約18.85公頃，尚在產業園區籌設許可審查階段。環保局則回應，本案目前為前置作業—開發單位蒐集民眾意見階段因此未派員，待業者正式提出環境影響說明書後，將依規審查。關於5案合併審查，因開發行為不盡相同，後續將逐案審查，但5案彼此對環境的相互影響、加成效應，將納入整體性評估。

峨眉、北埔在地青年與乾淨水行動聯盟、台灣河溪網共同發表6點疑慮：

1.全案82公頃開發面積龐大、分期操作送審規避環評完整審查。

2.5期開發案所需用水取自大坪溪，每日總量大於北埔、峨眉兩鄉所需，造成民生及農業用水危機。

3.開發區選址不當，鄰近清淨水源地與石虎棲地，下游灌溉與生態風險高。

4.開發基地內有地質敏感區，水土保持工程多次造成泥水污染溪流。

5.開發計畫內容模糊，未排除未來引入製造業之可能。

6.大量人口遷入恐將改變原有村落治理結構，公共設施與救災能量未見配套規劃。

竹東鄉親質疑，業者擬從員崠淨水場翻山越嶺引水到基地，破壞地景，上坪溪水也不夠使用。與會青年批竹縣府不應再沉默，應針對規避環評、水源風險、土地使用合理性等公開具體說明，並建立跨局處專案協調機制與地方對話，重新檢討審查流程。

峨眉青年鄧君婷質疑，5期開發案所需用水取自大坪溪，將造成北埔、峨眉兩鄉民生及農業用水危機。（記者廖雪茹攝）

峨眉青年李嶽質疑開發計畫內容模糊，大量人口遷入，公共設施與救災能量卻未見配套規劃。（記者廖雪茹攝）

北埔鄉南埔村社區黃金水鄉團隊也到場表達開發案恐引發水資源不足的重大問題。（記者廖雪茹攝）

位於峨眉、寶山交界處的鴻福球場停業法拍後，腹地分5個開發案進行，總面積約82公頃。（記者廖雪茹攝）

位於峨眉、寶山交界處的鴻福球場停業法拍後，腹地分5個開發案進行，總面積約82公頃。（記者廖雪茹攝）

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