照片曝光！板橋無印良品驚見裸男滾床 300萬網友看傻

板橋車站無印良品近日發生男子全裸滾床事件。（圖翻攝自Threads）

2025/06/15 21:43

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名日系品牌「無印良品」在新北板橋車站的分店近日驚見一名男子「全裸滾床」，被民眾拍下PO網掀起熱議，加上原PO生動描述事發過程，讓大批網友笑翻。

目擊民眾昨天（14日）在Threads上PO照，可以看到無印良品店內竟有一名全裸男子站在床邊，僅以一塊布遮住重點部位。原PO生動還原現場，表示事發於板橋車站二樓無印良品，他當時坐在店內沙發上休息，接著「忽有龐然大物 邊脫褲子邊來，像巨人一樣跑到床邊開始脫他的衣服，脫到全裸，之後跳到那個床上翻滾……」

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原PO接著說，看到這一幕，包括他在內的顧客全都開始遠離該名男子，隨後數名店員包圍住男子，警衛後續拿了根棒子勾起男子的衣服，要求男子穿好。沒想到男子穿好衣服後，竟然開始在店內奔跑，與警衛上演「你追我趕」的戲碼，還好最後是成功將男子趕走，店員也馬上將寢具換新，原PO回憶起當下直呼「有夠荒謬」。

該貼文曝光至今吸引超過300萬人觀看、近8萬人按讚。網友紛紛表示，「笑死，怎麼有進擊的巨人在我腦海裡出現」、「進巨真實上演」、「原來是無垢巨人啊」、「超好笑超荒謬，怎麼你的無印良品感覺比較好玩」、「真的會笑瘋」、「野生奇形種」、「有時候一個人上網挺無力的」、「我到底看了什麼……」

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