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    不用人擠人！ 彰化虎山巖金針花美到6月底

    虎山巖二期金針花花海相當壯觀，現在來賞花不用人擠人。（米諾斯提供）

    虎山巖二期金針花花海相當壯觀，現在來賞花不用人擠人。（米諾斯提供）

    2025/06/15 17:45

    〔記者湯世名／彰化報導〕號稱歷年來最漂亮二期花的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花，園區仍有約7成的花海，黃姓園主強調，今年二期花比往年的一期花還要漂亮，目前入園賞花正是時候，也不怕人擠人，可以拍到最漂亮的花海；開花期到6月底，錯過就要等到明年了。

    今年母親節，虎山巖30萬株金針花大爆發達到最高峰，賞花遊客也擠爆園區，最高峰時現場湧入上萬人，停車場大爆滿。母親節過後，二期金針花緊接著登場，讓遊客大為驚喜，最高峰時開到10萬朵花。

    攝影師米諾斯說，今年二期金針花花海相當壯觀，遊客若不想要人擠人，想要拍到更美的花海或角度，目前任何時間來拍都不怕「塞人」，可以拍到自己最想要拍的角度。

    黃姓園主說，虎山巖的金針花品種屬於「台東7號」，具有花香，還有二次開花特性。目前二枝花還有7成的花海，花海仍相當壯觀，預計開到6月底結束，今年錯過就要再等明年。

    虎山巖二期金針花花海相當壯觀，遊客已比之前少很多，現在來賞花不用人擠人。（米諾斯提供）

    虎山巖二期金針花花海相當壯觀，遊客已比之前少很多，現在來賞花不用人擠人。（米諾斯提供）

    虎山巖二期金針花仍有7成，錯過要等明年。（米諾斯提供）

    虎山巖二期金針花仍有7成，錯過要等明年。（米諾斯提供）

    虎山巖二期金針花預計開到月底，現在來賞花不用人擠人。（米諾斯提供）

    虎山巖二期金針花預計開到月底，現在來賞花不用人擠人。（米諾斯提供）

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