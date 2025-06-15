牧師、文昌帝君都上場！台東縣府為社工師考生「神助攻」

台東縣府今天為社工師考生進行神助攻儀式。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/15 16:49

〔記者黃明堂／台東報導〕社會工作師考試將於7月底登場，台東縣政府委託美和科技大學社會工作系辦理考照輔導班，協助縣內社工順利取得證照，今天課程特別舉辦「神助攻」祈福活動，透過文昌帝君及牧師「神助攻」，祝福考生都能意到筆隨，下筆如有神助。

社會處長陳淑蘭說，目前台東縣社會工作從業人員約有543人，其中具備社會工作師資格者195人，較去年同期成長3%。自民國86年社工師考試開辦以來，台東縣於102年才成立社工師公會，當時會員僅有37人。她指出，社工師是協助推動社會政策與解決問題的核心力量，考照須具備相當學歷、實習經驗，並通過涵蓋七大專業科目的考試，錄取率僅約23%。縣府辦理輔導班的目的，正是協助考生掌握重點、減輕備考壓力，提升整體通過率。

請繼續往下閱讀...

此次祈福活動由牧師帶領進行禱告，縣長饒慶鈴向文昌帝君祈求考生智慧開竅、順利應試，並親自擔任「智慧開竅官」，以象徵智慧與專注的「智慧筆」為考生進行點竅儀式，寓意開啟潛能、提升考場表現。現場溫馨感人，參與者皆感受到縣府對社工專業的支持與關懷，紛紛表示將以堅定信心迎戰考試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法