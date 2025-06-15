高科大逾8000人歡慶畢業 新版博士袍亮相

高科大今年包括四技、碩士及博士生共8363名畢業生，各學院均派出代表，與穿著全新博士袍的校內師長一同走大進場儀式，聲勢浩大。（圖由高科大提供）

2025/06/15 16:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立高雄科技大學昨（14）日傍晚在建工校區舉辦畢業典禮，今年共有8363名學子歡慶畢業，原本擔心蝴蝶颱風擾局，幸好高雄天氣放晴，最後順利在戶外盛大舉辦，湧入逾5000名畢業生與家長共襄盛舉，而校方全新設計的博士袍也首度亮相。

高科大校長楊慶煜指出，113學年度的四技畢業生，碰巧高中畢業典禮受COVID-19疫情影響被取消，使得4年後的大學畢業典禮顯得更加珍貴，也慶幸老天賞臉，讓整場典禮能完美落幕。

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高科大新版博士袍設計融入永續精神，是以玉米澱粉為原料的高性能環保材料，結合在地工藝，以手工金蔥流蘇製成博士帽穗，展現在地文化底蘊。副校長兼永續長郭俊賢強調，博士袍款式雖採歐式開襟設計，但在色彩以及紋飾方面，選擇穩重的咖啡色系，加上海洋藍的衣襟飾布繡上漩渦紋緹花，展現海洋意象，搭配陽光黃點綴博士袍披肩，帶來明亮、活力的精神，展現高科大師生勇於挑戰、追求卓越的核心價值。

呼應今年火熱的AI話題，高科大畢典邀請中央研究院院士孔祥重擔任演講嘉賓，孔祥重是美國國家工程院院士，也是中研院第一位以「計算機科學」專長獲選的院士，目前擔任台灣人工智慧學校校長。由於高科大培養的工電領域畢業生是我國製造業非常重要的一個人才來源，產業人才的AI應用能量將深深影響產業競爭力躍升，也成為高科大今年以AI為主軸的契機。

高科大畢業典禮特地提供現場觀眾手拋彩帶，讓大家一起成為晚會高潮的一部分。（圖由高科大提供）

部分高科大航海、輪機應屆畢業生也是今年新一代海事教育實習船「御風輪」首航航次的登船參訓學生，不少旗津校區學生特地穿上船員制服參加典禮。（圖由高科大提供）

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