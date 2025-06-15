知名生乳捲驚見「捲捲的X毛」！ 消費者直呼噁爆 亞尼克回應了

一名消費者在亞尼克生乳捲上發現一根「捲捲的毛」，PO網爆料引發討論。（圖翻攝自Dcard）

2025/06/15 16:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖生乳捲、蛋糕專賣店「亞尼克」近日遭消費者在網上爆料，該店設於新北市某捷運站的生乳捲販賣機有食安疑慮，買到的生乳捲竟然出現「捲捲的毛」，讓消費者直呼噁心。對此，亞尼克今天（15日）發聲致歉。

一位女大生昨天（14日）在Dcard上以「亞尼克蛋糕有X毛」為標發文爆料，她當天在大坪林捷運站的亞尼克販賣機買了份生乳捲，回家打開準備享用時，竟發現一根「捲捲的毛」黏在生乳捲上，讓原PO食慾全無，「那個詭異的東西怎麼看都不像是頭髮，更不像是我該在蛋糕裡看到的東西，整個瞬間噁爆……」

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原PO還抱怨起亞尼克門市人員處理此事的流程，「今天是假日，客服聯絡不上，只能先把蛋糕退還給附近門市，但他們說最快要等到禮拜一才會有處理結果……而且！還不能補一個新的給我，因為會『點貨點不齊』？現在只希望週一能給我一個交代+心理補償，大家在吃蛋糕前一定要檢查一下。」

其他網友看到後紛紛表示，「天啊嚇都嚇死了，一打開看到這真的會反胃」、「好噁心」、「價位也不算便宜，品管至少要做到吧」、「OMG！品管怎麼過的？頭髮也就算了，這個毛也太誇張」、「原本很想說是不是鋼刷毛，但是真的太像陰毛了」、「也有可能是腋毛啦」。

綜合媒體報導，亞尼克官方今天發聲明向消費者道歉，表示將主動與消費者聯繫，妥善進行退換貨事宜與補償處理，並稱公司已全面啟動內部調查與品質稽核流程，並將加強員工衛生訓練、製程控管，確保類似情事不會再發生。

亞尼克也針對原PO抱怨客訴處理流程一事做出回應，「門市端未能依照公司客訴處理流程將加強員工教育訓練，我們深感遺憾與歉意。任何品質瑕疵消費者皆可於本公司門市端進行處理，會再加強門市端人員的客服處理訓練。」

另外，據悉新北市衛生局獲報後展開調查，發現生乳捲供應商位於台北市，已將案件移請台北市衛生局進行後續稽查工作。

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