跟團遊越南「遊覽車險掉下山」他控旅行社冷處理卻引網反彈

台灣旅客端午連假到越南旅遊時，在峴港「山茶半島」發生嚴重車禍。（本報合成，擷取自爆料公社公開版/臉書）

2025/06/15 18:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人會把握連續假期出國旅遊，近日有民眾爆料，一家四口趁著端午連假前往越南峴港展開5天4夜跟團旅遊，卻在最後一天發生嚴重車禍，讓他至今仍心有餘悸，驚呼當下真的以為全家會命喪異鄉！

一名網友昨（15）日在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，回台灣前的最後一個行程是峴港知名景點「山茶半島」，卻在山坡上發生重大車禍，整台車突然失控後滑，擦撞山溝後又彈起擦撞另一輛遊覽車，車身劇烈搖晃，嚇壞每位團員，讓他不禁直呼「完蛋了，妻兒及我會一起會死在異鄉，回來台灣不是人而是灰！」

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原PO回憶，事故發生當下車門緊閉，現場無逃生門與擊窗器，眾人無法逃出，幸好車輛最終卡在護欄、一輪懸空，未釀成傷亡。但他質疑，車輛在停下後需手動拉開車門，是否代表車輛已無電壓、無法自動開門？更令他不滿的是，事發時司機、領隊與當地導遊等3人居然先衝下車，未盡責協助遊客脫困，讓他痛批「或許是隨人顧性命吧！」

原Po指出，車上25名團員幸運逃過一劫，事後改搭另一台遊覽車前往機場，越南當地高層主管雖有到場慰問並發放紅包壓驚，讓團員感到些許安慰。但回到台灣後，「完全沒有來關心慰問，還說有主管到場？或許連續假期在外地無法趕過來，我理解，但主管如果沒空還有副理、經理、協理、要不然也有董事長，不是嗎？」

原Po質疑，旅行社的台灣母公司是上市上櫃，「怎麼這樣處理事情？還是沒把台灣人當人看？到場關切慰問剛好而已，人的禮貌、做人道理，那麼大的旅行社你不懂嗎？我本人要的是態度，本來就要做到0風險、客戶至上，遇到了是不是要把該有的禮貌跟慰問先做好.再來處理後續？」

原Po透露，曾寫信給旅行社董事長，對方雖回應「董事長已知悉並關切」，但實際上感受不到誠意，「從2025年6月1日回到台灣，到今天6月14日每天都在作夢，精神上真的無法表達！」並坦言發文是為了提醒民眾出國旅遊要慎選旅行社並做好應變準備，「不希望有下一個跟我們一樣受到不公的平對待及再次發生相同意外！」

貼文曝光後引發熱議，不少網友留言表示「越南都是拼裝遊覽車」、「么壽，我們一月也有去這個景點走走看看，真的滿陡的」、「哪家旅行社？我們上回中越也有相同狀況，爬升3次還不行，領隊有魄力致電回旅行社，全員也說要步行而上，後有派另一輛車來。真的很恐怖，當地司機和導遊都沒有危險意識」。

不過也有人認為，「應該說遊覽車沒有逃生門也沒有擊窗器,你們整團人上車沒有半個人反應嗎?」、「不是在越南拿了紅包，接受慰問了」、「怎麼可能保證旅遊0風險，自己出去玩都有可能跌倒、吃壞肚子，真是奧客。」

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